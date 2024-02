Joven cayó de un paredón en Playa Grande y lucha por su vida: la familia pide donaciones y justicia

La semana pasada un hecho generó conmoción en la zona de los boliches de Playa Grande. Un joven de 23 años cayó desde un paredón de tres metros y fue hallado inconsciente. Luego de ser internado de urgencia, pelea por su vida y su familia pide donaciones para comprar una prótesis. En paralelo, su familia pide justicia.

Gustavo Danz, padre del joven accidentado, se reunió con el fiscal del caso. En diálogo con 0223, reconstruyó el accidente de su hijo con la información que aporta el comienzo de la investigación. "Reconocemos que él estaba en estado de ebriedad, lo sacó el personal del boliche. De ahí lo tomaron dos oficiales de la UTOI, los identificaron por las cámaras. Lo golpearon por atrás, después lo llevaron a empujones por la escalera. Como dijo una testigo, iba caminando en cuatro patas por los empujones que le iban dando".

"Como me dice el fiscal, lo sentaron en el paredón y ahí cayó. Cualquier persona con autoridad lo hubiese sacado, dejado ahí abajo y si resistía lo hubiese esposado. Lo hubiesen dejado ahí según el estado en que estaba, para que él no pudiera correr ningún riesgo, y no llevarlo arriba. Porque según la testigo, ella le gritó dos veces que lo sacaran de ahí, y ellos lo que hicieron fue darse vuelta y reírse".

Danz, atravesado por el dolor y la bronca, agregó: "Voy a hacer todo lo posible para que esto se haga justicia. Pedimos a la municipalidad que pongan cámaras para que cuando pase un suceso de estos, se pueda ver y se pueda identificar. Va a ser citado el jefe de la UTOI, porque va a entrar en la causa. Mi hijo está peleando entre la vida y la muerte".

El pedido de donaciones que se difundió por parte de familiares y amigos.

Mientras el joven continúa internado en grave estado, familiares y amigos convocaron a una colecta en las redes sociales. "Posiblemente quede cuadripléjico si sale, o no sabemos porque cada día está más delicado. Ha sido intervenido dos veces, ahora está con aparatos respiratorios y con ayuda mecánica. Sabemos que la gente acá en la ciudad es solidaria y pedimos la ayuda de todos aquellos que puedan aportar algo. Tiene que ser intervenido con urgencia, a más tardar el viernes. Nosotros tenemos que tener la prótesis para el día jueves", explicó el padre.