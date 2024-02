Tarja Turunen: "Necesitaba encontrar mi voz como artista"

Mar del Plata recibirá después de tres años nuevamente a Tarja Turunen, la reina del Metal Sinfónico en un contexto especial. Es que para esta gira sudamericana, la cantante se presenta con su ex compañero de banda Marko Hietala y, en esta oportunidad estará como artista invitada Ana Magiar. Antes de desembarcar en la ciudad, Tarja habló con 0223 sobre sus inicios en la música, el desafío que le presentó abandonar Nightwish para enfocarse en su carrera solista, la apertura del rock sinfónico a las intérpretes femeninas y su particular relación con Argentina, país del que entre otras cosas, admira su gastronomía.

-¿Cómo fue la selección de temas para “Living the dream the hits”?

-¡Afortunadamente tengo muchos álbumes para elegir las canciones! Esta gira por Sudamérica es parte de mi gira mundial en la que estoy trabajando actualmente. Lancé mi álbum “Best of” Living the dream el año pasado y he estado de gira con ese álbum desde entonces. Estoy celebrando mi carrera como solista durante esta gira.

Quería crear una lista de canciones emotiva y rockera para estos programas. Como tengo un invitado especial, Marko Hietala, conmigo en esta gira en Sudámérica, también interpretaremos canciones junto con él. Tuve la idea de reunirme con Marko cuando lo escuché dando un show solo en el mismo festival en el que iba a actuar el año pasado, así que le pedí que se uniera a mi show para una canción. Fue muy lindo compartir escenario con él después de todos estos años y cantar la canción del Fantasma de la Ópera que creo que es importante para los dos.

-Si no leí mal, tu objetivo cuando empezaste a estudiar música era ser cantante lírica y te convertiste en la máxima referente del Metal sinfónico… ¿Cómo conviven la cantante clásica y la cantante de metal sinfónico y qué toma una de la otra?

-Sí, es verdad! (ríe). Mi objetivo era convertirme en cantante lírica profesional y cuando estaba en la Universidad de Música estudiando canto lírico, me uní a una banda de metal. Esto no significó que olvidara mis intenciones de convertirme algún día en cantante clásica. No, seguí estudiando a pesar de que la banda obtuvo éxito internacional muy rápido y tuve que combinar las giras mundiales y mis estudios. De repente me había convertido en una famosa cantante de rock, pero entendí que si me dejaba llevar por la banda sin saber muy bien cómo cuidar mi voz, la dañaría y la perdería. Quería aprender todo, desde el canto lírico porque ese conocimiento también me ayudó a cantar mejor rock.

Esa fue la mejor decisión que tomé, porque nunca he tenido problemas con mi voz. Actualmente combino actividades dentro del rock y la música clásica y me siento libre en ambas. Me tomó muchos años aprender a usar mi voz entrenada líricamente dentro del rock, pero trabajar con ambos estilos musicales nunca ha sido un problema para mí. En realidad ha sido una bendición.

-¿En el ambiente clásico, te encasillaron por explorar otro género?

Al principio de mi carrera y cuando el éxito con la banda empezó a suceder, me sentí un poco claustrofóbica en la Academia de Música de Finlandia y por eso decidí mudarme a Alemania y continuar mis estudios allí. En Alemania mis profesores tenían una mentalidad abierta y comprendían muy bien mi situación. Me apoyaron porque me vieron trabajar muy duro. Realmente nunca he sido criticada por el público clásico o los críticos sólo por mis actividades en el heavy metal, sino que he disfrutado del apoyo que he recibido de mi público en ambos. Me ven como alguien diferente, pero soy yo quien está juntando a la gente y rompiendo las reglas… Todavía sigo haciendo muchas actividades en ambos estilos musicales y me encanta.

-Hubo en estos años una mayor apertura hacia la presencia femenina dentro del metal. ¿Hay cantantes a las que sigas?

-Es muy agradable tener amigas en la industria hoy en día, porque recuerdo que cuando comencé, era muy raro encontrarme con otra chica que estuviera actuando en una banda de metal. Por supuesto que estoy ansiosa por ver y escuchar lo que está pasando con las bandas de las que soy amigo, por ejemplo Within Temptation.

-¿Cuáles fueron los principales desafíos que se te presentaron en estos casi 20 años como solista?

-Como no había escrito ni una sola canción mientras estaba en la banda como cantante, necesitaba ver si era capaz de escribir mis propias canciones. Ese fue el primer y mayor desafío. También necesitaba encontrar mi voz como artista. Luego quise encontrar músicos leales y confiables con quienes trabajar, un equipo de personas que me apoyaran en las giras y en mis producciones.

-Viviste en Argentina, vimos que celebraste la llegada de la camiseta argentina con tres estrellas…. ¿Cómo ves a Argentina a la distancia?

Argentina siempre tendrá un lugar especial en mi corazón por la cálida relación que tengo con el país hasta el día de hoy. Pasé muchos años viviendo en Buenos Aires y la cultura argentina con su gente se volvió muy importante para mí.

Me interesa seguir las noticias del país y siempre que sea posible, me aseguro de no perderme los partidos de fútbol. Encontrar mejor comida que la cocina argentina es muy difícil en cualquier otro lugar del mundo, así que estoy muy feliz de regresar y disfrutar de la excelencia culinaria nuevamente cuando regrese pronto a Argentina.

-Hay bandas o solistas argentinos que llamen tu atención?

-Gracias a mi marido argentino, escuchamos bastante música argentina en casa. Me encanta la música de Seru Giran, Charly García, Alejandro Lerner y Soda Stereo... ¡por nombrar algunos! (risas) Las letras de Cerati son increíbles.

-Una vez que finalice la gira, pensás en hacer un nuevo álbum de estudio?

-Estoy trabajando con las composiciones de las nuevas canciones en estos momentos. Dado que lancé 4 tipos diferentes de álbumes de estudio el año pasado, mi sello quiere que me tome un poco con calma durante este año con los nuevos lanzamientos (risas). Pero pueden esperar un nuevo álbum de rock de mi parte muy pronto, sí.

