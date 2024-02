Mundialista Crew, los marplatenses que unieron su cypher a Duki y la rompen en las redes

Duki enloqueció a sus fans este miércoles con la presentación de la MND #16, una participación del ciclo de la banda marplatense "Mundialista Crew" que hace que el trapero retorne a su época de "El quinto escalón"

"Mundialista Crew" es un grupo de Rap local que desde hace años ocupa un lugar en la escena emergente de la ciudad y está integrado por NahueMC, Brillante, Achu y Nobewan y publicó este lunes su último trabajo.

"Te robamos el show" escribieron al pie del video y es una frase que se puede escuchar. "Dos Instrumentales, un Escenario. Cypher MND y sus integrantes principales: Achu, NahueMc, Nobewan & Brillante, ha decidido mantener la innovación en la escena del rap argentino al seguir con un formato único en la Edición Número 16. En este episodio, los miembros del Mundialista Crew y el invitado de honor Duki, mostrarán sus habilidades sobre dos instrumentales distintas, demostrando su versatilidad y destreza en diferentes ritmos. Esta nueva dinámica promete ofrecer a los oyentes una experiencia auditiva excepcional, destacando la diversidad y el talento de los artistas involucrados", sostienen los artistas locales.

No es la primera vez que Duki y Mundialista Crew trabajan juntos: en 2017, a meses de que 'el niño Lombardo' debutara con su single "No vendo trap" salió "F4KE$" junto a NahueMC. Sin embargo, fue su siguiente colaboración "Lunes no va bien" ft NahueMC y Le 'eFFe, una de las más recordadas.

De loa Cypher de Mundialista Crew pasaron también artistas como La Joaqui (#9) Brapis y Santoz (#15), Malandro (#14), Stuart, Mecha, MP y Nacho (#13).

El propósito de Mundialista Crew es "fomentar el Rap y contribuir a la Industria del Hip Hop. Desde sus inicios, Cypher MND se ha comprometido a fomentar el rap y aportar al crecimiento de la escena. La Edición Número 16 es el sello, la materialización de la dedicación de Cypher MND y los Mundialista: Achu, NahueMc, Nobewan & Brillante a proporcionar arte de calidad que alimente y eleve el género del hip hop en Argentina", cierran los artistas..