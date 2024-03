Boca y Racing se juegan gran parte de sus chances en La Bombonera

Boca, de andar irregular, quiere volver al triunfo cuando reciba a Racing, en La Bombonera, en la continuidad de la décimo fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024. El encuentro tendrá lugar en el estadio Alberto J. Armando desde las 21.30, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, quien será secundado por Germán Delfino en el VAR y, tendrá la televisación en directo de la señal deportiva TNT Sports.

Boca llega a este encuentro tras la dura derrota como visitante ante Unión de Santa Fe por 1 a 0. La serie de resultados irregulares no le da tranquilidad a los hinchas del Xeneize que no toleran ver a su equipo fuera del play-off y los puestos de copas internacionales. Ante este panorama, el entrenador Diego Martínez sabe que tendrá que cambiar la imagen de su equipo como local y por ello, pondrá lo mejor que tiene, aunque no la tendrá sencilla, ya que no podrá contar con el arquero Sergio "Chiquito" Romero. El portero que también es el capitán del equipo, padece una molestia en el talón izquierdo y por eso no será parte del encuentro que tendrá al experimentado Javier García en su lugar.

Sin embargo, también habría otras modificaciones en la formación titular que cayó agónicamente frente a Unión en Santa Fe. Luis Advíncula y Nicolás Figal volverían al once frente a Racing. Lucas Blondel le cedería su lugar al peruano, mientras que Nicolás Valentini saldría de los titulares para dejarle el puesto al ex Independiente. El mediocampo tendrá la baja sensible de Ezequiel Fernández, por lo tanto, ese sector de la cancha se conformaría con Cristian Medina, Jorman Campuzano, Jabes Saralegui y Kevin Zenón.

Por su parte, Racing viene de caer como local ante Sarmiento de Junín por 1 a 0 y suma dos encuentros sin ganar tras imponerse en el clásico de Avellaneda ante Independiente. El entrenador Gustavo Costas no podrá contar con el mediocampista Agustín Almendra, por lo tanto el exBoca no podrá volver a La Bombonera ya que tras realizarse estudios, se confirmó que posee una lesión muscular en el semimembranoso derecho. En su lugar estaría Leonel Miranda, quien lentamente empieza a ganar terreno en la consideración del técnico tras recuperarse de una severa lesión en la rodilla. Por otra parte, Costas analiza la opción de prescindir de Roger Martínez entre los titulares y si ratificarle su confianza a Maximiliano Salas, quien ya fue varias veces de la partida pero aún no pudo convertir tantos.