Se lanzó el Argentina Premier Padel: el máximo nivel llega a Mar del Plata

Mar del Plata se prepara para recibir el mejor pádel del mundo. Del 20 al 26 de mayo, en nuestra ciudad, los máximos exponentes de la rama masculina y femenina jugarán el Argentina Premier Padel, y este lunes se realizó el lanzamiento oficial con la presencia del Intendente Guillermo Montenegro.

También estuvo en la mesa el presidente de la Asociación de Pádel Argentino (APA), Santiago Brito, el Director Comercial del torneo, Guillermo Ricaldoni, y otras autoridades municipales.

El intendente Monenegro,fue el primero en tomar la palabra y remarcó que "cuando empezamos a hablar con Santi (Brito), la posibilidad de hacer esto acá, para nosotros tenía como varias patas. Una, la importancia de lo que significa este deporte en nuestra ciudad, incluso la posibilidad hoy de estar en un lugar emblemático para el deporte argentino como es el OCEAN. Pero lo que significa un evento de estas características es lo que nosotros llamamos fuera de temporada. Y esto de pensar en Mar del Plata los 12 meses y que eso llevó a que el año pasado fuera récord en cantidad de personas que nos visitó, que fueron más de 9 millones de personas que concurrieron a nuestra ciudad. Y este tipo de eventos lo que genera es eso, no solamente a los marplatenses que vamos a poder disfrutar del mejor padre del mundo, tanto el masculino como el femenino, en un evento de nivel internacional con las mejores parejas, sino también en todo lo que se mueve alrededor".

Respecto a la forma de la organización, destacó que "nosotros entendemos que la clave para que esta rueda gire es lo público-privado. El privado tomando la decisión de hacer eventos de estas características en nuestra ciudad y nosotros acompañar, ayudar, estar del lado ese de sacarle las patas de arriba y promocionarlo de la mejor manera porque en esa promoción de nuestra ciudad, en este caso no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, es bueno para el futuro, pero también es muy bueno el evento en sí y lo que genera a todas las distintas áreas que impactan directamente, que tiene que ver con la gastronomía, que tiene que ver con la hotelería, que tiene que ver con los servicios, que tiene que ver con todo un movimiento, no solamente de los que vienen a competir, sino la familia que viene a acompañar, porque no es solamente nuestra ciudad que van a concurrir, sino gente que va a venir de otras ciudades a estar, a ver y a generar ese movimiento necesario en un año complejo, porque sabemos que es un año complejo, pero la posibilidad de tener eventos de estas características fuera de temporada, una semana como el 20 al 26 de mayo, habla de la posibilidad de que nos acompañen, y yo quiero agradecer personalmente por elegir Mar del Plata, porque para nosotros es muy importante que esto ocurra, y esto lo estuvimos hablando ya hace varios meses. Por eso les agradecemos y trabajaremos para que este evento no sea una vez, sino que nos sigan eligiendo por lo que significa Mar del Plata y sobre todo por el laburo que le genera a los marplatenses", cerró el Jefe Comunal.

Por el mismo camino fue el titular del Emtur, Bernardo Martín. "La verdad que estamos felices con la llegada de este evento internacional, porque es continuar con nuestros estándares de la Mar del Plata de 12 meses y de la difusión de la ciudad turística. Creo que esto tiene que ver también con el famoso fondo de promoción turística, que es lo que nos permite como ciudad poder captar este evento. Se empezó a trabajar en el mes de diciembre, lo trabajó Guillermo (Montenegro) personalmente, tuvimos la posibilidad de competir con otras plazas, que son provincias. Y pudimos competir con Mendoza, con Córdoba, con Santa Cruz, y que termine llegando a Mar del Plata, como vienen otros eventos durante todo el año. Así que a nosotros nos llena de alegría. La difusión que va a tener este evento a lo largo y ancho de la Argentina y cruzando nuestras fronteras, es poner a Mar del Plata en una vidriera internacional de la mejor manera, con los mejores exponentes. Así que es win-win para nosotros, para nuestros operadores. Ganamos todos. Y creo que el Padel también gana, porque viene a una ciudad que vibra y late padel. Así que estamos muy contentos", explicó.

Por último, el presidente de la Asociación Argentina de Padel, aseguró que tiene "expectativas muy buenas con el torneo. En otras ediciones demostramos estar a la altura del compromiso y cambiar de sede es un desafío más, que ya estamos acostumbrados a tratar y bueno, traerlo a esta ciudad tan emblemática para el padel de la Argentina es un orgullo y es algo que nos llena de mucha expectativa y confiamos que lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible" En cuanto al nivel, Brito fue claro: "Es el mejor nivel del mundo, es el ciricuito que avala la Federación Internacional de Padel y vienen los mejores exponentes, así que vamos a contar con todos los ídolos que la gente quiere ver y estoy seguro que ninguno va a faltar porque Argentina siempre es una sede que llama tanto a los argentinos como a los españoles y a todos los que vienen de otros países que quieren ver este espectáculo de la forma que sale acá. Es bastante particular".

De cara al evento, contó que "serán alrededor de 150 atletas entre las dos ramas, con una etapa clasificatoria. Hay una etapa previa en Paraguay y después otra en Chile, lo que genera que el jugador que antes quizá no quería venir por un solo partido, ahora se sume porque hay gira sudamericana". Y también destacó que "el estadio Polideportivo viene bien y está con varias rrformas. Hay un gran compromiso de la gente de Mar del Plata para dejarlo en óptimas condiciones"

Una de las preguntas que más se repetían es ¿cuánto saldrá la entrada?, y Brito despejó esas duda. "Las entradas van a valer a partir de los 9000 pesos por día, así que eso creo que es algo importante para la gente. No es por partido, es por día, o sea, uno compra un ticket por un día y puede ver todos los encuentros que haya. Para que te des una idea, los primeros días pueden ver más de 10, 15 partidos entre la rama masculina y femenina en tres canchas en simultáneo.