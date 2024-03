El nuevo integrante de La Libertad Avanza no descartó que Victoria Villaruel busque desestabilizar al Gobierno

Luego de su reciente incorporación a La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, durante una entrevista, se refirió respecto a la decisión de Victoria Villaruel sobre la convocatoria para tratar el DNU en el Senado de la Nación, este jueves 14 de marzo.

Durante la charla, en la cual se le cuestionó sobre la posibilidad de que Villaruel quisiera "desestabilizar al Gobierno de Milei", el diputado de la provincia de Buenos Aires anunció: "No sé. A la luz de esto, me genera dudas". Y agregó que no había "ninguna obligación a convocar", ya que "la Vicepresidenta contaba con otras alternativas. No sé por qué lo hizo, habría que preguntarle a ella qué piensa".

Y añadió: "A la luz de lo que pasa, me genera dudas porque si se cayera el DNU 70/23 sería un golpe muy fuerte. También, una lastima, porque tiene cosas muy buenas para la gente en un contexto donde se está discutiendo la Ley de Bases con gobernadores, senadores y diputados".

Por otro lado, respecto a las posibles consecuencias políticas frente a la caída del DNU, el diputado Espert confirmó: "El DNU es contra las corporaciones mafiosas que han transformado a la Argentina en un país miserable. Con el Pacto del 25 de Mayo y las reformas liberales que se vienen rompe a una dirigencia que ha vivido de espaldas a la población. Si todo vuelve a fojas cero habrá consecuencias políticas".

"Victoria Villarruel debió evitar por todos los medios que se trate el decreto en el recinto. Debió bancar la parada política porque el taparrabos jurídico iba a aparecer", sentenció el nuevo integrante del oficialismo.

José Luis Espert fue incorporado recientemente a LLA por el presidente Javier Milei, durante una entrevista con Chiche Gelblung, en la Casa Rosada.