Un fan atacó a una participante de Gran Hermano

La exposición que viven los participantes al salir de la casa es enorme. En este caso a la salida el estudio de Telefe, una participante fue atacada por un fan que salió corriendo.

La participante que sufrió el ataque fue la uruguaya, Rosina Beltrán, que salió de la casa de Gran Hermano el domingo pasado, vivió un preocupante momento al ser atacada físicamente por una fan en la vía pública.

El hecho ocurrió en Martínez, muy cerca de las instalaciones de Telefe, cuando la joven de 26 años se sacaba fotos con algunos seguidores del reality que la reconocieron. Fue en ese momento, en apenas segundos, que una mujer se acercó, la mordió y huyó del lugar.

“Me mordió una fan. Yo veo a las chicas que me hicieron el aguante y voy y las abrazo. Las quiero y me saco fotos con todas, pero una de la nada me mordió. Me mordió y se fue. Ocurrió cuando me estaba sacando una foto con otra. Yo me asusté bastante”, detalló la ex participante al aire del streaming que conducen La Tora y Mora Jabor.

Los días luego de su salida de la casa más famosa del país no han sido nada fáciles. Además de volver al mundo real después 100 días sin ningún tipo de información, ahora encara los problemas de ser una personalidad famosa de los medios.

Por otro lado, la joven nacida del otro lado del Rio de La Plata fue vinculada en una relación amorosa con Lucia Maidana, otra participante del reality.