Los lácteos subieron pero vendedores aseguran que "la gente sigue buscando calidad"

En medio de un contexto económico adverso, muchos marplatenses optan por cuidar su bolsillo eligiendo distintas marcas o buscando mejores precios en comercios más alejados. Esta situación puede darse en diversos ámbitos pero hay uno que, generalmente, no se reemplaza: los lácteos suelen ser los productos más buscados y consumidos de la canasta básica.

En ese marco, comerciantes aseguran que si bien sus precios han incrementado, también se registran bajas en otras mercaderías como los chacinados.

"Los derivados de leche, más que nada, tuvieron una suba en el último tiempo. Este fenómeno se suele dar en esta época por una cuestión climática; al haber menos pasto, hay menos leche. Y a eso hay que sumarle que está creciendo la exportación de leche en polvo. Entonces hay más escasez y la falta de productos hace que suba el precio, más allá de la inflación", contó a 0223 Pierino Alonso, responsable de la cadena "La indiecita".

Por su parte, detalló que los tambos suelen ajustar cada 15 días los precios y que los últimos fueron de entre un 5% y 7%.

Los precios varían no sólo por la inflación sino por la estacionalidad. Foto: archivo 0223.

"Lo que está bajando es el chacinado: cerdo, jamón y panceta son productos que han tenido una caída", graficó Alonso quien aseguró que puede deberse a una falta de venta que llevara a la baja del valor, aunque también se lo adjudicó al crecimiento de la importación de la jamonería.

A diferencia de otros rubros, el de los lácteos y fiambres no puede ser medido por mes, sino por estacionalidad. En diciembre, las fiestas se llevan gran parte de las comprar y dejan las ventas en la cima. En enero, la temporada también genera picos de consumo. Pero en febrero, las ventas suelen empezar a bajar.

Mientras tanto, los chacinados registraron una baja. Foto: archivo 0223.

"Diría que esta temporada hubo un poco menos de gente pero es complicado de medir en ventas. Sin dudas, la inflación generó un cambio en el consumo", reflexionó el comerciante.

"La pandemia cambió la forma de comprar"

Es sabido que la pandemia generó modificaciones en el consumo y la elección de dónde y cómo comprar tampoco quedó relegada. Para Alonso, las grandes empresas y mercados mayoristas se dieron cuenta que "no tenían a quién venderle": "La gente no iba a comprar los supermercados y entonces proliferaron los pequeños comercios. Las ventas se distribuyeron más y la gente se acostumbró a esa forma de compra".

En su firma, trabajar volúmenes grandes le permite mejorar las ofertas pero él asegura que la gente va exclusivamente a buscar calidad. "La gente hoy en día busca lo fresco, lo que tiene rotación, el buen trato. A pesar de que los precios les convengan, siguen buscando calidad. Si hay algo que no te gusta, por más barato que esté, no te lo llevás. Por ejemplo, si el dulce de leche es muy líquido, no lo querés aunque esté a mitad de precio", dijo.

Cuenta DNI y las billeteras virtuales

Los días de promoción de bancos y billeteras virtuales también generaron cambios en el consumo. "Normalmente los días de compra masiva eran los sábado. Eso sucedía años atrás, y sin dudas era el día que más se vendía, pero ahora cambió", describió el empresario, que aseguró que los miércoles y jueves de promociones con Cuenta DNI son los más concurridos.

"Antes las personas salían el sábado a la mañana tranquilas, porque cobraban por semana, o porque tenían el tiempo y hacían las compras semanales. Pero por suerte, también hay beneficios que la gente puede aprovechar y eso fomenta el consumo", estimó.