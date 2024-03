Independiente: Tévez y Agüero apuntaron contra la AFA

Durante los últimos días se había instalado que Pablo Dovalo iba a arbitrar el partido entre Independiente y Barracas Central para perjudicar al "Rojo" y finalmente así ocurrió como dijieron los protagonistas.

Carlos Tévez muy enojado por todo lo ocurrido, post empate 2-2 de su equipo, declaró: "Pablo Dóvalo con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo". Además añadió: “Lo hablé con ellos antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos. Es muy difícil y muy notorio".

Tras esta declaración del "Apache", Pablo Toviggino disparó contra el en su cuenta de X: “Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica!”, escribió uno de los directivos más cercanos al presidente Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Pero el DT del equipo de Avellaneda no se guardó nada y redobló la apuesta:

Tras el encontronazo entre estos dos protagonistas, a la polémica se sumó Sergio Agüero bancando a Tévez: “Antes de hablar por qué no explicas bien cómo funciona el VAR? Porque la verdad no se entiende nada papi. Ah, y vos qué curso tenés?”

Luego el "Kun" agregó: “El problema es que vengo diciendo en mi stream sobre el VAR. El VAR está funcionando mal y no hay una explicación de cómo funciona, interviene el VAR cuando quiere y no debería ser así”, había explicado previamente a un usuario que le había expresado su enojo por las jugadas que no fueron chequeadas por la terna.

Para cerrar uno de los máximos goleadores de la Selección Argentina escribió: “Pablo Dóvalo, en cancha, puede no verla para roja. Pero para estos casos está el VAR, que hoy fue de Lobo Medina. Y para él tampoco fue para expulsión… Mamita querida el Arbitraje”, además añadió que hace poco Ever Banega y Javier Ruiz habían sido expulsados por acciones similares hace algunas fechas.

El principal protagonista y el que provocó todo este encontronazo entre los ex jugadores y el dirigente, fue el árbitro del encuentro, que cuando salía de estadio manifestó: “No vi nada. Por eso saqué amarilla, no me pareció para roja. ¿El VAR?, confirmó mi decisión”. Y agregó: “No sé cuál es el enojo ni quién está enojado. Es su opinión. No lo escuché. Puede decir lo que quiera Tevez, si igual acá se puede decir lo que quieras. Estoy acostumbrado, es muy fácil hablar. Hablar es gratis”.

Toda esto que ocurrió podría perjudicar a Independiente y también a su DT. Por un lado, él e Ivan Marcone podrían ser llevados a juicio por todo lo que dijieron. Por otro lado, el "Apache" podría perder su trabajo ya que toda esta polémica no le favorece al "Rojo" ¿Que ocurrirá con este caso? ¿Mejorará el arbitraje en Argentina?