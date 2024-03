"I Want It All", el nuevo espectáculo de Dr Queen llega a Mar del Plata

El próximo sábado 16 de marzo, vuelve a presentarse Dr Queen, la banda tributo Argentina liderada por el médico cardiólogo platense, Jorge Busetto en el reconocido concert pub ubicado en avenida Juan B Justo al 600.



Con 26 años de trayectoria, con más de 25 países visitados en más de 1000 conciertos en directo, varias decenas de presentaciones en Mar del Plata, siempre propone una nueva puesta en escena, un nuevo espectáculo, que sin dejar de lado a los inolvidables clásicos como "Bohemian Rhapsody", "Love of my life", "We will rock you", y otros.

En esta nueva oportunidad presentan su espectáculo "I Want It All" (Lo Quiero Todo), canción que forma parte del disco "The Miracle" editado en el año 1989 y que fue el último trabajo discográfico de la banda precursora del rock sinfónico.

En el álbum, los temas son recurrentes. Fue grabado durante todo el año de 1988. Fue el último álbum de la banda para los años 80 y el último con una foto de la banda en la portada del disco.

Dr Queen recorrerá el decimotercer disco de la banda, sin dejar de lado los clásicos de discos anteriores en un espectáculo para disfrutar, aprender, recordar y emocionarse en familia.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Articket y en puntos físicos en Belgrano 3420 y San Martin 3263.