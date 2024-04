El preocupante estado de salud de Arnold Schwarzenegger

El actor que protagonizó “Terminator”, Arnold Schwarzenegger, se ha sometido a tres operaciones de gravedad tras sufrir recurrentes problemas cardíacos a lo largo de su vida.

Pese a este delicado momento de salud, él lo reveló en su podcast “Arnold's Pump Club” y hasta bromeó sobre su situación. “Me operaron para convertirme un poco más en una máquina como Terminator, me puse un marcapasos”.

El ex gobernador de California explicó que fue sometido a tres cirugías a corazón abierto y a la implantación de un marcapasos para ayudar al buen funcionamiento de su corazón.

La primera de las operaciones de riesgo que sufrió fue en 1997 cuando se sometió a una cirugía cardíaca electiva para reemplazar una válvula cardíaca aórtica congénita defectuosa. Luego en 2018 recibió nueva válvula pulmonar. Y en 2020 le reemplazaron la válvula aórtica. A partir de este año deberá vivir con un marcapasos para evitar cualquier irregularidad en dicho órgano muscular.

En las últimas, agradeció el trabajo de los médicos que le operaron. "Todos los médicos y enfermeras me cuidaron de maravilla e hicieron que la cirugía fuera lo menos dolorosa posible".

Schwarzenegger explicó que no está acostumbrado a dar explicaciones sobre su salud, pero, en este caso, ha hecho una excepción. “Tengo que decirles que el solo hecho de contarles esto va en contra de gran parte de mi educación en Austria, donde nunca nadie hablaba de cuestiones médicas. Todo lo relacionado con la atención médica me lo guardo para mí, pero he recibido muchos mensajes y correos de personas que nacieron con una válvula aórtica bicúspide, como yo, diciéndome que hablar sobre mis cirugías de reemplazo de válvula les ha dado valor y esperanza para afrontar las suyas. Entonces, ya que sé que ir en contra de mi instinto reservado y ser transparente ayuda a las personas, ¿qué opción tengo?".

Sus últimas palabras con respecto a su salud fueron muy alentadoras: “Estoy aquí gracias a la innovación médica". Además añadió que se esta recuperando en tiempo récord. “Me operaron el lunes y el viernes ya estaba en un gran evento. Nadie hubiera pensado jamás que iba a comenzar la semana con una cirugía. Si estoy aquí es gracias a la innovación médica y por haber hecho caso a mis doctores. Así es la vida con un problema genético del corazón. Pero no me oiréis quejarme".