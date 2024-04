No termina más: Coti Romero volvió a Gran Hermano y el juego se alarga

Sin lugar a dudas que esta edición de Gran Hermano está lleno de sorpresas. Tal como se venía adelantando, una nueva participante iba a ingresar a la casa y, tras varios días de misterio, se reveló que es Coti Romero la nueva jugadora del reality.

La exparticipante de la edición pasada tendrá su revancha y será una jugadora más, a diferencia de los otros exhermanitos que ingresaron como visitantes. La decisión de la producción sorprendió a todos los televidentes y a los actuales concursantes del programa.

Santiago del Moro explicó que Coti ingresó a través del "Golden Ticket" en reemplazo de Agostina Spinelli, quien abandonó el juego el mes pasado de una manera escandalosa tras la eliminación de Licha.

Ni bien entró ya mostró la energía que la caracterizó en la edición pasada, y en medio de los abrazos, los comentarios no tardaron en llegar: “Qué locura es esto, no lo puedo creer”, dijo Bautista. Sin embargo, Furia estaba desconcertada por la entrada de un nuevo participante, y soltó: “¿Alguien más va a entrar?”.

Luego de saludar a todos los participantes, Coti Romero habló sobre su entrada a la casa: “Estoy muy feliz, muy agradecida y nostáliga. Es raro que no estén mis compañeros de antes pero me recibieron muy bien y estoy muy feliz. Esperaba otro recibimiento y me recibieron muy bien”, comentó.

Juliana Scaglione se mostró incómoda con el ingreso de la correntina y se lo expresó a Emma Vich. “Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó”, dijo sobre Coti.

Luego, estalló contra la producción y cerró: “¿Por qué traen a estos ex Gran Hermano? ¿Para que traen a esta chica que no entiende nada?”