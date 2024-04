Los antecedentes de Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico

Luego de que se definiera la zona B de la Copa de la Liga, en la que Boca logró clasificar como cuarto, se hizo oficial el emparejamiento del "Xeneize" con River para los cuartos de final que se jugará este próximo fin de semana en Córdoba.

Uno de los datos importantes de este enfrentamiento es quién será el encargado de impartir justicia. Finalmente la AFA determinó que sea Nicolás Ramírez, el que iba a ser el juez en el primer Superclásico del año, pero se desgarró y se perdió dicho encuentro que fue arbitrado por Yael Falcón Pérez y terminó 1-1 en el Monumental.

Los antecedentes del nacido en González Catán para River no son para nada positivos ya que lo dirigió en seis oportunidades y el Millonario apenas pudo ganar una de estas a lo largo del año y medio que Ramírez lleva en primera división. Los resultados fueron: 2-0 a Colón como único saldo positivo; cuatro derrotas: 1-2 vs. Banfield, 1-2 vs. Arsenal, 1-2 vs. Talleres y 1-3 vs. Rosario Central; y un empate 2-2 ante el Sabalero por la Copa de la Liga 2023.

Por el lado de Boca, el juez de 37 años lo dirigió en cinco oportunidades con: cuatro victorias y una derrota. Los resultados fueron: 1-0 vs Tigre; 1-0 vs Huracán; 2-0 vs Independiente; 2-1 vs Godoy Cruz; y la única derrota 1-2 vs Racing.

Por el momento resta saber a que hora se disputará el encuentro en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Las opciones serían: 15:30 horas, 16 horas y 17 el domingo.