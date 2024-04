Sebastián Sosa rescindió con Vélez pero tiene intenciones de seguir en el fútbol argentino

El exarquero de Vélez, Sebastián Sosa se expresó en redes sociales luego de que el club informó que le rescindió el contrato, tras quedar en libertad al pagar una caución de 50 millones de pesos por ser “participe secundario” en la causa por abuso sexual junto a otros tres compañeros, a una periodista en Tucumán. "Decidimos con el Club Vélez Sarsfield, rescindir el contrato. Creo que fue lo más conveniente para las dos partes. Así podré iniciar otra etapa en un Club argentino”, expresó el oriundo de Uruguay en su cuenta oficial de Instagram.

De esta manera, el exfutbolista de Boca e Independiente, entre otros, confirmó que su segundo ciclo en el Fortín llegó a su fin, pero que no tiene intenciones de retirarse ya que buscará nuevos rumbos en el fútbol argentino. Por el momento, el uruguayo de 37 años tendrá que continuar su carrera en Argentina. Esto se debe a que no podrá salir del país hasta que finalice el juicio por abuso sexual en el que también están involucrados sus ahora ex compañeros José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio.

Por su parte, Vélez había informado la desvinculación del arquero cuyo vínculo laboral (como el del resto de los implicados) había sido suspendido desde el 18 de marzo, día en que salió a la luz la grave denuncia. “En el día de la fecha se firmó la desvinculación del jugador Sebastián Sosa del Club Atlético Vélez Sarsfield. La rescisión del contrato es con efecto inmediato y sin más obligaciones para ninguna de las dos partes”, expresó la entidad de Liniers en su cuenta oficial de X, antes Twitter, el miércoles.

De esta manera, el segundo ciclo de Sosa en Vélez llegó a su fin de forma prematura, ya que estaba a préstamo por un año, desde Morelia de México, con la opción de extenderlo hasta finales de 2025. Su primer paso por la entidad de Liniers fue desde la temporada 2012/13 hasta 2015. Sus palmarés en el club incluye un Torneo Inicial y una Supercopa Argentina.