Prepagas: "Ya no se puede pagar y el gobierno tiene que hacerse cargo"

Durante su visita a Mar del Plata, el gobernador Axel Kicillof apuntó contra el presidente Javier Milei y su gobierno, luego de decidir dar marcha atrás con la política de liberar los precios de la medicina prepaga y, a través de una resolución del Ministerio de Economía, reajustar por inflación los aumentos que se vienen aplicando desde diciembre.

En ese sentido, el ex ministro de Economía durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner destacó que "ni bien llegó Milei, sacó un decreto, ese famoso DNU de desregulación económica, que tal como había dicho, quitaba las capacidades, las potestades del Estado, no para intervenir en la economía en general, como se decía, sino directamente para en sectores claves poder incidir para que no ocurriera lo que finalmente ocurrió. Es decir, el problema que tenemos hoy: Milei corrige el problema que Milei causó, porque desreguló las prepagas de absoluta libertad de precio".

"¿Y las prepagas qué hicieron?", dijo Kicillof, y agregó: "Las prepagas subieron los precios de manera absolutamente desmedida basado en el decreto de Milei que lo deja fijar los precios como se les cante. Y vaya sorpresa, ¿Cómo fijaron los precios? Altísimos, elevadísimos, muy por arriba de la inflación, muy por arriba de sus propios costos".

El Gobernador señaló además que "en ese sector hay siete empresas que dominan el mercado. Entonces se juntaron siete señores y en lugar de competir, como dice la teoría, con la mano invisible, con la fuerza y la demanda, bajando precios, y mejorando calidad; se pusieron de acuerdo, resolvieron entre los siete un precio y lo pusieron".

Por supuesto que estos fuertes aumentos generaron inconvenientes en la economía de los afiliados a obras sociales, por lo que muchos de ellos se vieron imposibilitados a sostener el servicio. "Mucha gente se está cayendo de lo que antes podía pagarse. Entonces, como ya no puede pagar más, se baja, se borra de la prepaga", remarcó Kicillof.

En esa línea, el gobernador se preguntó a dónde van aquellas personas perjudicadas por las subas en caso de recibir atención médica: "Al sistema público, a los hospitales públicos, provinciales, municipales", se respondió.

"Milei dijo que venía a privatizar y está estatizando, porque ya no se puede pagar y es el sector estatal, el gobierno, el que tiene que hacerse cargo de todos aquellos que se van cayendo de lo que antes podían pagar", añadió.

Asimismo, relató: "Esto que pasó, que ahora Milei revierte la situación, es responsabilidad de Milei. Como pasó en el mercado de las prepagas, pasó con las cuotas de las prepagas, pasó en los alimentos, pasó en los remedios, pasó en los combustibles, pasó en cada una de las cosas que necesitan los argentinos y los bonaerenses para vivir".

Para finalizar, Kicillof añadió que "esto lo hizo no por una vocación científica, académica o de comprensión, sino porque leyó las encuestas y evidentemente muchos de sus votantes que tenían prepaga y no las pueden pagar, le echan la culpa a Miley".