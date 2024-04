Accidente fatal en ruta 2: "Dicen que le agarró un paro al hombre"

Rendil, el camionero de nacionalidad boliviana de 54 años que manejaba el camión Mercedes Benz que protagonizó el accidente de tránsito donde murió un hombre de 78 años en ruta 2, declaró que, según trascendió de fuentes policiales, "le agarró un paro al hombre" que manejaba el Volkswagen Gol Trend.

"Yo venía normal y de repente se me cruzó un vehículo de la mano de enfrente, trato de esquivarlo y me impacta en la rueda delantera izquierda. Tenía autos estacionados y no hubo manera de evitarlo", relató.

Asimismo, agregó: "Traté de la mejor forma posible de evitar agarrar a la gente que estaba comiendo en la parrilla, y agarré los vehículos que estaban estacionados".

El conductor del camión suele realizar este trayecto debido a su trabajo, y sabe que en ese local gastronómico siempre hay gente comiendo. "Los vehículos estaban parados ahí y no había forma de evitarlo. Por más que frenara, el vehículo perdió el control", indicó.

Además señaló que el Gol Trend, conducido por el ciudadano italiano de 78 años que vivía en Villa Gesell, circulaba a alta velocidad.

El fallecido circulaba junto a su esposa, que resultó herida y tuvo que ser rescatada por los bomberos.