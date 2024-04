Johnny Depp disparó contra Hollywood

Johnny Depp expresó recientemente su descontento con la industria cinematográfica de Hollywood, señalando que la misma lo había “tirado a la basura”. Asimismo, criticó el enfoque comercial y las altas finanzas que predominan en el sistema de producción de películas actualmente.

“Son desechables y se dan cuenta de ello. Contadores glorificados que tienen la capacidad de pulsar la luz verde y hacer películas de estudio... pero pulsan la luz verde, gastan montones de dinero”, criticó Depp en una entrevista con Metro.

El actor, que ahora se mueve por Europa y se mantiene alejado de Estados Unidos, continuó: “Los presupuestos son ridículos en estas películas... una comedia romántica con dos personas muy populares. La gente, la gente de verdad, está harta”.

Estas declaraciones surgen después de varios años de polémicas legales y mediáticas que han marcado su carrera y su interacción con la industria. Depp, quien ganó un caso de difamación contra su exesposa Amber Heard en 2022 por un artículo de opinión que ella escribió en The Washington Post en 2018, ha visto cómo su participación en proyectos de Hollywood disminuía significativamente.

Esto se debe en parte a su derrota en otro caso de difamación contra The Sun, que lo había calificado de “golpeador de esposas”, una afirmación que Depp siempre ha negado hasta el día de hoy.

La situación legal y mediática resultó en que Depp fuera apartado de la franquicia Animales Fantásticos y, como consecuencia, sus roles recientes han sido principalmente en el cine del otro lado del charco.

Por otro lado el nacido en Kentucky, contó como es la vida de un famoso: “He tenido mucha suerte y no me puedo quejar de nada. De nada. No lo haré. Pero la fama le hace cosas raras a un hombre. Te golpea y luego no puedes ir a ningún sitio sin que la gente te mire. Y esa es una forma muy interesante de crecer”.

Luego añadió: "Después de 38 años de algo así... Lo primero que es una auténtica locura es esperar que alguien que ha vivido ese tipo de situación sea algo remotamente parecido a la normalidad. Ahora, para empeorar las cosas, yo no era normal antes de eso. Así que he tenido que adaptar mi mundo a la forma en que tengo que vivir. ¿Cómo vivo? Vivo detrás de las ventanas. Vivo detrás de las ventanillas de los coches, de los trenes, de los aviones, de las habitaciones de hotel... ¡Malditas ventanillas!”, expresó el veterano actor sobre su situación como estrella.

Durante los últimos años se había rumoreado la posibilidad de una nueva edición de Piratas del Caribe pero sin Johnny Depp la trama perdería sentido. Además ambas partes parecen estar muy lejos de reconciliarse. Para los fanáticos solo queda recordar en las grandes películas que el fue protagonista.