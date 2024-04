Tiene siete meses, está conectada a un respirador y su familia solicita ayuda

Alison nació el 25 de septiembre del 2023, aunque su llegada estaba prevista para un mes más tarde. A los pocos días, surgieron algunas complicaciones que la llevaron a someterse a siete operaciones en el Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires.

Es que la menor nació con síndrome de Cleft, que consiste en la separación incompleta entre el esófago y la vía aérea desde el inicio de la laringe, resultado del fracaso de la fusión de la lámina cricoidea posterior y del desarrollo anormal del septum traqueo-esofágico.

Actualmente hace tres meses que se encuentra en Mar del Plata. Más precisamente en el Hospital Materno Infantil ya que está conectada a un respirador artificial debido a una traqueotomía. En las últimas horas sufrió un paro cardíaco y, afortunadamente, los profesionales de la salud lograron reanimarla.

La menor necesita un generador para poder realizar su internación de forma domiciliaria. Sin embargo, el artefacto cuesta casi 300 mil pesos. Por eso su familia acude a la solidaridad de la sociedad para que Alison pueda tener una mejor calidad de vida.

Camila, su mamá, dialogó con 0223 y aseguró que "ella nació con la patología de Cleft. No se le formó la tráquea y tiene un bronquio más chico que el otro".

"Ella nació el 25 de septiembre y para el 30 de septiembre me trasladaron al Garrahan. Ella ya pasó por siete operaciones. Una de las peores fue grado 4 en neo, ya que su estado era uno de los peores", agregó la mujer.

Desde el Materno Infantil, la madre de la menor señaló que "todavía tenemos para un año más ya que ella está comprometida con la vía aérea. Está conectada a un respirador porque tiene una traqueotomía. Ayer se le hizo un tapón de mocos y sufrió un paro cardíaco. Gracias a Dios, los médicos la pudieron reanimar".

"Quiero pedir ayuda. Nunca lo hice, pero por mi hija hago lo que sea", dijo Camila, y agregó: "Necesito comprar un generador porque me quieren dar una internación domiciliaria y no cuento con los recursos para el generador. Me sale 280 mil pesos. Si me pueden ayudar para poder conseguirlo se los agradecería de corazón".

La mujer sostuvo también que, en caso de no poder ayudar, "me gustaría que puedan compartir el caso de mi hija. Sólo quiero tenerla en mi casa ya que en el hospital corre muchos riesgos de contraer algún virus hospitalario".

Quienes puedan aportar una ayuda económica, deben hacerlo a través del CBU: 0000003100078559412784, o comunicándose con Camila al 2236935736.

"Sean 100 pesos o 1000 pesos, todo suma para la causa de mi hija", concluyó Camila.