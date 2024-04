Bernabei: "En Mar del Plata no hay casos autóctonos de dengue"

En medio de la alarma generada por la crecida de casos de dengue en todo el país, desde el Municipio buscaron llevar tranquilidad a la población. En una conferencia de prensa brindada este viernes, el intendente Guillermo Montenegro aseguró que no hay pacientes originarios de Mar del Plata: "Hoy nosotros no tenemos casos autóctonos. Estamos trabajando para que no los haya, y en la fumigación", dijo.

En ese marco, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, hizo referencia a quienes vienen de viaje con una posible portación y aseguró que "hay una ventana que está alrededor de los 5 a 7 días, para ser considerado como nexo de viaje o no".

"Respecto a cómo se identifica, es a partir del interrogatorio en la consulta médica. Si uno tiene sintomatología, debe concurrir a la consulta (ya sea en el efector privado, en las salas de atención primaria de la salud, o en los hospitales provinciales), y a partir de ahí hay un interrogatorio y un posterior testeo", narró la funcionaria.

Del ese interrogatorio se cargan todos los datos al sistema Cisa, hay una prueba de laboratorio, y allí se puede concluir si el dengue es autóctono o por nexo de viaje.

"El mosquito, como cualquier otro insecto, va en auto, en camión, en el tren, donde sea. Es decir, el vector no solamente llega a un lugar volando, por lo que la autonomía de vuelo del mosquito no tiene nada que ver con que esté presente o ausente en un determinado lugar", describió Bernabei. Entonces, el insecto se traslada a través de paquetería, de través de objetos, o de cualquier transporte.

"Lamentablemente, todo lo que hace a condiciones climáticas de excesivo calor y humedad, potencian la reproducción de los mosquitos, sean charqueros (como el Aedes Aegypti) o no", enfatizó.

Actualmente, el Municipio dispuso una base de datos cruzados que provienen del Emsur, a través de la Dirección de Control de Plagas, y otros organismos que se encargan de ir a todos los lugares en donde hay agua estancada, pastos altos, o sospechas por parte de la familia de un posible contagio.

También las distintas áreas municipales toman muestras, trabajan en la planificación y realizan la fumigación. "Hasta ahora no han encontrado el mosquito a los lugares donde han ido, pero es importante pedirle a la gente que si sospechan o han visto algún mosquito medio parecido al Aedes, que permitan la entrada de la gente del Emsur para que puedan muestrear y determinar si es el vector o no del dengue", indicó Bernabei.