Mike Tyson a tres meses de volver al ring

El ex campeón de los pesos pesados explicó cómo se siente antes de subirse al ring con un rival 20 años menor que él

El mundo del boxeo está ansioso por presenciar el enfrentamiento entre dos titanes de diferentes generaciones: Mike Tyson, el legendario ex campeón de peso pesado, y Jake Paul, el polémico youtuber convertido en boxeador. El cotejo se llevará a cabo en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas, el 20 de julio en una pelea que ha generado tanto anticipación como críticas.

En una entrevista con el presentador televisivo estadounidense Sean Hannity, Tyson confesó tener miedo de la pelea ante el joven de 27 años: "En este momento, estoy muerto de miedo.Tengo una personalidad extraña, aunque no creo que sea raro. Cualquier cosa que tenga miedo de hacer, la hago. Tenía miedo de la pelea con Roy (Jones Jr. en 2020)”

Además con respecto a su última pelea agregó: “Tenía 100 libras de sobrepeso, 54 años, y dije ‘hagámoslo’. Cualquier cosa que tenga miedo, la afronto”.

Aunque reconoce sus temores, el púgil afirmó que éstos son parte del proceso previo a una pelea y que, sin ellos, nunca subiría al ring. “Si no tuviera estos sentimientos, no entraría en esta pelea. Tengo que tener estos sentimientos para pelear. A medida que la pelea se acerca, menos nervioso me pongo porque es la realidad. Y en realidad, soy invencible”.

El combate, programado para el 20 de julio, será histórico independientemente de su resultado. Aunque aún no se ha confirmado si contará para los récords oficiales, se espera que ambos luchadores den lo mejor de sí en el ring. En cuanto al aspecto financiero, se rumorea que Tyson podría haber firmado por 20 millones de dólares para esta pelea.

Con 58 peleas en su carrera y 50 victorias, Iron Mike es una leyenda viviente del boxeo. Sin embargo, a sus 57 años y sin haber peleado desde su último combate de exhibición en diciembre de 2020, el temor se apoderó de él ante la perspectiva de enfrentarse a Paul, un joven de 30 años menos.