Kimberley consiguió un punto importante en Bahía

Kimberley volvió a demostrar carácter y repartió unidades con Olimpo en su visita al "Roberto Carminatti" tras igualar 1 a 1. Ezequiel Goiburu puso cifras definitivas para los de Mariano Mignini mientras que Rodrigo Acosta había adelantado al "Aurinegro" que jugaron el último cuarto de hora con un hombre más por la expulsión de Alex Aguirre.

El comienzo fue tembloroso en el área de Nicolás Báez. Los buenos movimientos de Rodrigo Acosta derivaron en la primera doble chance para el dueño de casa que no pudieron convertir gracias a Nahuel Roselli que sacó la pelota en la líneas en ambos remates. A partir de ahí, el encuentro se alejó de las áreas, el "Dragón" se asentó defensivamente y manejó con mayor criterio la pelota. Pasado el cuarto de hora, el "Sapo" fue el que probó de media distancia pero el derechazo terminó siendo ancho del árco de Nicolás Caprio. Las arremetidas de Coacci e Iván Di Buo por el centro llevaron a que Mignini corrija sobre la marcha y sume a Jonathan Zárate al eje junto con Roselli para equilibrar el juego. Así, Goiburu empezó a retroceder por derecha para luego liberarse a la hora de ir para adelante. Hasta el final del primer tiempo no hubo grandes emociones. Sin embargo, en la última, Zárate jugó corto para adentro, Acosta recuperó y tocó profundo para Vila que recibió la infracción de Báez adentro del área y Gastón Monzón no dudó en cobrar penal. El propio Vila fue quien se hizo cargo de la ejecución que detuvo Báez, pero en el rebote apareció Acosta que madrugó a todos y definió con el arco vacío para estampar el 1 a 0.

La actitud del complemento volvió a mostrar a un Kimberley más decidido y adelantado en campo rival aunque le seguía costando encontrar a Martín Schlotthauer que nunca pudo quedar de frente al arco. La salida temprana de Franco Mañas volvió a hacer un redibujo táctico con Ever Ullúa bien tirado a la izquierda, Leandro Páez ocupando el lateral y Agustín Vázquez de segundo marcador central. Y, aunque casi todas las búsquedas eran por esa zona, lo más significativo venía por derecha con Tomás Loscalso que en una "patriada" dejó la pelota viva en la medialuna del área grande para Goiburu que probó de zurda pero sin destino de arco. Loscalso volvió a tener una aparición notable en un tiro libre apenas tirado a la izquierda que terminó pegando en el travesaño cuando Caprio volaba para evitar el empate.

A los 33 iba a llegar el tan buscado gol. Leonel Iriarte recuperó sobre la izquierda y toco para "Equi" que enganchó hacia adentro y, con la menos hábil, puso la pelota contra la parte interna de la pared del arco de Olimpo para desatar el festejo "Verdiblanco". Pero la alegría duró poco. Segundos después, Alex Aguirre, que había entrado por Zárate, fue fuerte abajo y Monzón le mostró la tarjeta roja para dejar a Kimberley con diez hombres. Ahí, Mignini volvió a tocar piezas para volver a equilibrar el medio con la entrada de Damián Luengo y seguir buscando por afuera la situación que le diera la posibilidad de dar vuelta la historia. Pero eso no pasó. Es más, Olimpo estuvo cerca dos veces pero, en una, la jueza María Belén Bevilacqua le marcó offside a Julio Cáceres y, en la otra, Báez voló para corregir un desvío en el taco de Vázquez que tenía destino de red.

Síntesis

Olimpo (1): Nicolás Caprio; Federico Pérez, Jonatan Fleita, Agustín Osinaga y Juan Albertinazzi; Enzo Coacci, Tobías Fernández, Iván Di Buo y Leandro Larrea; Rodrigo Acosta y Luis Vila. DT: Pedro Llorens.

Kimberley (1): Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Mateo Rinaldi, Leandro Páez y Franco Mañas; Jonathan Zárate, Nahuel Roselli y Agustín Vázquez; Ezequiel Goiburu, Martín Schlotthauer y Leonel Iriarte. DT: Mariano Mignini.

Cambios: ST 2' Ever Ullúa por Mañas (K), 13' Diego Ramírez por Di Buo (O), Santiago Gutiérrez por Coacci (O), Alex Aguirre por Zárate (K) y Axel Pereyra por Roselli (K), 28' Maximiliano Osurak por Vila (O) y Aldo Araujo por Larrea (O), 38' Hernán Sosa por Iriarte (K) y Damián Luengo por Páez (K) y 39' Julio Cáceres por Pérez (O).

Goles: PT 45' Acosta (O); ST 33' Goiburu (K)

Incidencias: PT 45' Báez (K) le contuvo un penal a Vila (O); ST 34' expulsado Aguirre (K)

Árbitro: Gastón Monzón

Estadio: “Roberto Carminatti”