Círculo mantuvo el invicto de local con el corazón

Se disfruta más. Porque es un rival de mucho peso, siempre candidato y porque Diego Novelli le hizo todo muy cuesta arriba. Entonces, la impotencia, el cansancio, el desgaste y el sentir que no tenés nada para hacer, hace que todo sea más complicado. Y encontrar el gol en ese momento, cuando parecía imposible, cuando dejás sin margen de maniobra al rival (y al árbitro), tiene un gusto especial. Circulo mantuvo el invicto de local al empatar 1 a 1 con Villa Mitre de Bahía Blanca en el “Guillermo Trama”.

Hay empates y empates. Y este es un empate que sirve para Círculo, que mantiene el invicto como local pero ya no el puntaje ideal en el “Guillermo Trama”. Pero el Papero tuvo todo en contra y no se desesperó, la vio difícil y no se resignó, supo hasta último momento que alguna le podía quedar. Y le quedó a Ángel Gómez, que había entrado con ganas en un partido que estaba quebrado y definió como si fuera en un momento más, con jerarquía, con justeza, para sellar el 1 a 1 en el minuto 48 y desatar el festejo enloquecido del pueblo Rojiverde.

Antes de eso hubo un partido que no fue bien jugado, que casi no tuvo situaciones de gol y que contó con un protagonista externo: el viento. En el primer tiempo le costaba a Círculo salir, pero casi no sufrió, porque Villa Mitre no tuvo ideas ni claridad y apenas inquieto con una acción individual de López que terminó definiendo a las manos de Désima y un remate fuerte de Jara al primer palo que encontró una gran respuesta del capitán.

En el complemento, el Papero tomó el protagonismo pero corría riesgos por tener muchos jugadores amonestados. Y cuando no pasaba demasiado, tras una serie de rebotes, Jara le ganó a la salida de Désima que se lo terminó llevando por delante y Diego Novelli sancionó el penal. Y encima, le sacó la segunda amarilla al “uno”. Se desmoronó todo, ingresó Diego Aguayo que nada pudo hacer en la excelente ejecución de Manchafico y era 1 a 0.

A partir de ahí, le costó mucho crecer a los de Ramírez y se empezó a descuidar. Aguayo tapó un mano a mano que dejó con vida al dueño de casa y González frenó una corrida solitaria contra el arquero y decidió tocar hacia un costado. Todo eso fue dejando con vida a Círculo que, cuando tuvo una, no perdonó. Iban 3 de los 4 minutos de adición y Gómez definió como en un entrenamiento para sellar el 1 a 1 inamovible. Aguayo se quedó con la última pelota de la tarde tras un cabezazo desesperado de Hertel, que fue por la heroica.

Un punto que sirve, un punto que se festejó. No por el empate, sino por lo que costó, por el contexto, por la forma.