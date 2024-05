La divertida anécdota de Del Potro con Maradona

El ex tenista, Juan Martín Del Potro, reveló el pedido que le hizo Diego Armando Maradona, con quien tuvo un vínculo cercano, en el vestuario tras ganar la Copa Davis en 2016 con Argentina.

En las últimas horas, "La Torre de Tandil" estuvo de analista en el Máster 1000 de Madrid para la trasmisión oficial y contó un poco de su vida actual y además una linda anécdota con el "Pelusa" en la previa de la final de la "Enseladera de Plata" del 2016.

“Diego fue un gran amante del deporte argentino. Seguía a cada atleta, cada disciplina que él podía. Él siempre estaba presente, apoyaba mucho, le gustaba estar cerca del deportista, en el vestuario, en el hotel, en la cena”, comentó el tandilense.

"Él tenía acceso a otros lugares que mucha gente no, y por ser Diego, obviamente para nosotros era súper bienvenido. Y bueno, él se fue a Croacia a la final de la Copa Davis, que él también sabía que Argentina nunca la había conseguido, que habíamos perdido finales y todo. Pero bueno, él estuvo ahí todos los días y fue súper respetuoso. Él sabía que nuestro momento de encuentro era al final del día, después de los partidos en el hotel, un ratito ahí para saludarnos. Pero bueno, cuando ganamos se mete al vestuario ahí con nosotros y viene, me saluda. Yo le doy mi camiseta con la que había ganado para que la tenga, porque él juntaba cosas de todos los deportistas. Me la recibe, me da las gracias. y me dice: 'La voy a guardar en un lugar muy especial, pero dame la raqueta'. Así que también le doy la raqueta, se llevó la camiseta, la raqueta y todo lo que Diego quería, había que entregarlo", reveló el campeón del US Open 2009.

Cabe recordar que Del Potro cerró su carrera a comienzos de 2022, con 33 años en el Argentina Open. Las lesiones le han privado en múltiples ocasiones de seguir disfrutando del deporte que tanto ama. Lo positivo es que supo decir basta y que no quiso seguir dañando su físico. En referencia a eso, el ex tenista dijo: "Mi retiro lo decidió mi cuerpo. Hay rumores; me gustaría hacer un partido despedida, pero tiene que ser en buenas condiciones. La verdad es que el último partido en Buenos Aires me costó muchísimo. Por eso dije que tal vez era el último de mi carrera. Fue muy fuerte en lo emocional pero me costó mucho moverme", agregó.

En referencia a su futuro, dijo: “Estoy dejando que la vida me sorprenda. Trato de hacer cosas y terminé en un proyecto de pádel o actividades de presentación para marcas y charlas”, remarcó.