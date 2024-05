¿De qué hablamos cuando hablamos de un baño de sonidos?

“En Vibrarmony pudimos unir la vibración que emitimos con estos sonidos, con estos instrumentos particulares que usamos, para crear armonía. Lo que nos impulsa es generar a través de los sonidos de los instrumentos cierto bienestar en las personas”, comienza diciendo Julieta Zoratti, una de las creadoras de Vibrarmony junto a Sabrina Aguilera.

En sus objetivos está que la gente se conecte consigo misma. Y, si bien para eso hay muchas formas como el yoga, tai chi o meditación, “Esta es una forma en donde la persona está fuera de cualquier tipo de religión o ideología. Simplemente vos tocás un instrumento y esa vibración, las ondas que emiten estos instrumentos que tocamos hacen modificaciones en tu cuerpo físico y en la energía que está alrededor de tu cuerpo”, cuenta Julieta. Y agrega, “Vos podés creer o no y podés tener cualquier idea, pero esto es física, física pura”.

Para producir estos sonidos, utilizan instrumentos compuesto por mucho metal como cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos o gongs, los que están conformados con mezclas de metales, lo que produce que las ondas lleguen más lejos y con mayor fuerza.

“Ese efecto permite que las ondas pasen, literalmente, por el cuerpo de la persona barriendo cosas que estén haciendo interferencia, como conexiones colapsadas, por ejemplo, y estas ondas, podríamos decir, desintegran esas partes más densas. Es maravilloso lo que sucede, queda limpia la energía de la persona, desde lo físico y desde lo energético. Todo tu cuerpo tiene una sutil modificación a partir de estos sonidos”, comenta.

Los instrumentos utilizados son cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos y gongs

- ¿Cuál es la primera impresión que se llevan los que se acercan? ¿Qué vienen a buscar exactamente?

- Hay de todo. Mucha gente se está acercando porque buscan encontrar espacios de paz. Es necesario a nivel mental o físico hacer un paréntesis en tu vida donde simplemente te entregás, no te tenés que ocupar de nada y disfrutar del relajarte y dejar que pasen los sonidos. Otros se lo toman como su terapia. Pero no todos se adaptan la primera vez. Es vivir algo muy profundo que, en general, te lleva a vos a partes que desconocías. Pero, en general, la mayoría lo asimila rápido. Pensá que, por ejemplo, cuando es meditación es distinto, porque es más difícil, porque no tenés otros recursos, pero acá tenemos los recursos de los sonidos que te ayudan a estar desconectado, más la sensación de las ondas. A la gente que es demasiado mental le cuesta un poco más al principio, pero para la gran mayoría la primera vez es sorprendente por lo que pasa con los sonidos, sonidos que nunca escuchaste, más la belleza de lo que se va creando y cómo te pasa eso por el cuerpo es una experiencia increíble.

Julieta amplía ese concepto de bello que involucra al baño de sonido: “Es bello, tiene esa cualidad de bello, que es muy importante en todo lo que es sagrado. Es como que une. Todo lo sagrado que vas a ver, sobre todo lo venido de Oriente, el Tibet, toda esa zona, tiene esas connotaciones con lo sagrado que incluye la belleza y todo eso es parte del baño de sonido. Porque nosotras también tenemos en cuenta la belleza al crear el ambiente donde vamos a estar, las posiciones de las personas, los instrumentos, los colores, todo es parte de ese momento sagrado que, además, es una creación nueva para cada sesión. Nosotras usamos mucho la intuición para generar el sonido. Primero planteamos un orden y después nos dejamos llevar por la energía de las personas que están presentes, que siempre son distintas. Pero nos adaptamos a lo que vamos sintiendo en el campo para ver qué instrumento toco, cómo lo toco, con qué frecuencia o intensidad. Todo eso es creación de ese momento.

Para las creadoras, todo cuerpo tiene una sutil modificación a partir de los sonidos

Los encuentros duran una hora y media. Comienzan con una relajación profunda para luego dar paso a los sonidos. Finalmente, un “regresar ecológico” para no salir totalmente desconectado. Siempre hay una explicación sobre lo que sucede, así de esta manera uno empieza a descubrir y conocer sobre esa energía que beneficia el cuerpo y que cruza a los participantes de diferentes formas.

-Entre tanto sonido, ¿qué espacio ocupa el silencio?

- También hay espacios de silencio. Muy pequeños porque el que es muy mental con el silencio se regresa enseguida. Es como una danza entre combinaciones de sonidos y cuando hace falta hay un silencio. A veces hay mucho sonido y de repente un vacío. Y eso tiene su efecto que hay que saberlo manejar, pero también está bueno el silencio. Acá trabajamos con el sonido, porque la gente, en general, en el silencio no lo logra. Sin dudas que es una parte muy importante, pero la gente a veces le tiene miedo al silencio.

Vibrarmony aplica su propio método. “Un vibrar para expandir y limpiar el cuerpo” en palabras de las propias coordinadoras.

(*) Vibrarmony tendrá su próximo encuentro el sábado 22 de junio a las 18 horas en 11 de septiembre 2670.