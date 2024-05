Tras la salida de Chelsea, Pochettino suena en otro gigante de Inglaterra

El entrenador argentino Mauricio Pochettino, que recientemente abandonó el Chelsea en mutuo acuerdo, podría recalar en el Manchester United, que en el corto plazo le pondría fin al ciclo de Erik ten Hag al mando del equipo.

Aunque la salida del entrenador neerlandés todavía no es oficial, los rumores indican que los directivos habrían tomado la decisión de cortar su vínculo en las próximas semanas, ya que el equipo no logró estar a la altura durante su etapa y si no gana la FA Cup el fin de semana, no tendrá competencia internacional.

Con la posibilidad de que este puesto quede vacante, es Pochettino quien, según la prensa, pica en punta para tomar las riendas de un club que no encontró el rumbo desde la salida del histórico Alex Fergunson. De llegar al Manchester United, el argentino no la tendrá sencilla: el equipo de la Premier League quedó afuera de toda clasificación a las competencias continentales por la tabla general -terminaron octavos- y solamente tienen la FA Cup como llave para jugar la Europa League. Pero esto tampoco será fácil, ya que deberán vencer a Manchester City en la final, el reinante campeón de la Premier League, que viene de hacer historia al convertirse en el primer equipo en ganar cuatro ligas al hilo.

Manchester United sería una buena revancha para Pochettino después de un paso por un Chelsea que invirtió enormes cantidades de dinero en el mercado de pases, pero no logró plasmar esas inversiones en grandes logros deportivos. Algo similar le sucedió previamente en Paris Saint-Germain (PSG), equipo en el que contó con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, pero no pudo ganar la tan ansiada Champions League.