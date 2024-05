En medio del paro, trabajadores de Sanidad celebran "volver a la mesa de negociaciones"

"No aceptamos salarios con un poder de compra que esté deteriorado", aseguran.

En el marco del paro que realiza el personal de sanidad desde el último miércoles, y durante 72 horas, desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) destacaron que, a pesar de aún no haber conseguido un acuerdo para actualizar los salarios, volvieron a sentarse en la mesa de negociaciones.

Desde el gremio le aseguraron a 0223 que junto a "la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) tuvimos una audiencia paritaria convocada por la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación. La fuerza de las asambleas y los paros nos permitió volver a la mesa de negociaciones".

Sin embargo, destacaron que "todavía no logramos alcanzar un acuerdo que permita actualizar nuestros salarios". Esto, según indicaron, se debe a "la irresponsable posición de las Cámaras Empresarias".

"Los empresarios se esconden atrás del argumento de que no hay plata, pero los trabajadores no somos responsables de esta situación y no aceptamos salarios con un poder de compra que esté deteriorado", sostuvieron.

El próximo martes mantendrán una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo para continuar con la negociación. "Vamos a seguir con el plan de lucha, presionando y haciendo sentir la disconformidad hasta alcanzar un acuerdo", concluyeron.

La medida de fuerza por 72 horas de los trabajadores comenzó el último miércoles, en reclamo de un aumento salarial. Si bien afecta la normal atención en todas las clínicas privadas de Mar del Plata y de otras importantes ciudades del país, pero que no descuida las guardias mínimas.