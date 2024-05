Arranca la tercera fecha de primera división

Este viernes se disputarán cuatro encuentros para darle inicio a la tercera fecha de la Liga de los Campeones del Mundo. Entre ellos: Deportivo Riestra vs Rosario Central; Tigre vs Racing; Belgrano vs Central Córdoba y Lanús vs Estudiantes.

En primer turno, Riestra recibirá al "Canalla" a partir de las 15:30. El local viene de un arranque de torneo complicado con dos derrotas y necesita sumar para la pelea por el descenso. Por el lado del elenco de Miguel Russo, tampoco ganó desde que arrancó el torneo pero tiene puesta más la cabeza en el duelo con Peñarol por la Copa Libertadores de la semana que viene.

En Victoria a partir de las 19 horas, Tigre recibirá a Racing con la necesidad de volver a ganar. El "Matador" no ganó en los últimos nueve partidos y de ellos solo empató uno. Necesita ganar porque sino se complica en los promedios. Por parte de la "Academia" el equipo de Costas quiere repetir lo hecho en el Cilindro la semana pasada y volver a sumar de a tres.

A partir de las 21:15 en Córdoba, Belgrano recibirá a Central Córdoba. Un duelo de dos equipos que vienen de perder con equipos grandes. Ambos necesitan volver a sumar de a tres y este encuentro promete muchos goles.

También a partir de las 21:15 pero en el sur de Buenos Aires, Lanús recibirá a Estudiantes en un duelo de dos equipos internacionales, que están pensando en su participación la próxima semana.

Mañana continuará la fecha con dos partidos muy interesantes como el Argentinos Juniors vs River o el Boca vs Talleres.