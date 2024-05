De vanguardia: celebran avances en el servicio de gastroenterología de la Clínica Colón

El área de Gastroenterología de la Clínica Colón es uno de los servicios más reconocidos de la ciudad. Su coordinador, Rubén Darío Lozzi, explica que las últimas tres décadas fueron de un crecimiento constante.

"Cuando yo ingresé a la Clínica el doctor Ricardo Moreno era el único gastroenterólogo que había en la institución. Hicimos una sociedad con él. A partir de ese año empezamos a incorporar un poco el equipamiento, porque hasta esa época se trabajaba mucho con endoscopios de fibra óptica. Incorporamos la primer torre de videoendoscopia Olympus aproximadamente en 1998. Y de ahí en más el servicio ya venía creciendo, pero siempre la capacidad o las posibilidades de crecimiento tienen mucho que ver con la cantidad de médicos y la oferta y la accesibilidad", detalló el especialista.

En ese sentido, Lozzi sostuvo que cuantos más médicos hay, la posibilidad de crecer es mayor: "El Servicio continuó creciendo prácticamente sin pausa desde ese momento. Yo hago endoscopia diagnóstica y terapéutica, dentro de la terapéutica endoscópica incorporamos la Colangio pancreatografía retrógrada endoscópica. Para el que no conoce la medicina, parece una cosa milagrosa poder sacar por la boca un cálculo de la vía biliar o también poner un stent en un paciente con un tumor o con una obstrucción biliar. Eso se empezó a hacer en esa época".

Más tarde, se incorporaron muchas otras prácticas, como la cápsula endoscópica (que es la posibilidad de ingerir una pequeña cámara que, por radiofrecuencia, envía las fotos a un grabador que el paciente tiene colgado en su cinturón, como si fuera un holter), o la posibilidad de realizar test del aliento, ya sea para el helicobacter pylori o para detectar Sibo (que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, una afección que es muy común y sobre todo en mujeres, que son las que más consultan y que tiene que ver con un aumento de la cantidad y una alteración en la calidad de las bacterias del intestino delgado que justamente producen hidrógeno cuando actúan sobre los deshechos de la digestión).

"Hace unos cinco años incorporamos un eco endoscopio lineal que permite tomar biopsias del páncreas. Eso es un equipo de última generación japonés que permite ir a detectar lesiones hasta muy pequeñas del páncreas, tomar una biopsia y definir si ese paciente se opera, si no se opera, si hay compromiso o no de los vasos. Esto es un gran avance. El ecoendoscopista es el doctor Diego Miconi. Esto también ha generado un gran avance en nuestra práctica diaria porque prácticamente hacemos todo lo que se pueda hacer desde la endoscopía, tanto diagnóstica como terapéutica, y también los que se llaman tets funcionales: test del aire espirado, peachimetría, que es un test para reflujo, manometría, etc. Así que la evolución del servicio ha sido constante, con todas las dificultades que conlleva crecer en la Argentina, pero no nos hemos detenido en el crecimiento. Hemos invertido y hemos apostado siempre al crecimiento, y creo que con mucho orgullo hoy podemos decir que estamos muy contentos de eso", admitió Lozzi.

Mejoras edilicias

Para la Clínica Colón, hablar de la calidad de atención incluye tres pilares: el recurso humano, la tecnología y la infraestructura. En ese sentido, hace más de diez años se inauguró la Sala de Endoscopia; tenía tres salas de trabajo simultáneo con un quirófano ambulatorio, que estaba en el primer piso.

"Al poco tiempo quedó chico y hoy se han realizado reestructuraciones en ese área para generar otro quirófano, también debido a la llegada del robot Da Vinci a la institución, y nosotros pasamos al tercer piso, donde ahora tenemos cuatro salas de trabajo simultáneo más un quirófano ambulatorio", detalló el especialista.

Habrá entonces una sala más grande para la recuperación de los pacientes post sedación y una de lavados (con una lavadora automática que se reinsertó en el nuevo lugar). Esto permitirá un mayor número de procedimientos en forma simultánea, más comodidad para los pacientes, en un sector mejor iluminado, más amplio y con mayor seguridad para el paciente. "También es una mejora en la eficiencia en cuanto al diagnóstico precoz de las lesiones del tubo digestivo que pueden ser preocupantes, es decirla prevención del cáncer o detección precoz. En cuanto a la endoscopía terapéutica lo mismo: realizamos procedimientos terapéuticos con muchísima seguridad", dijo Lozzi.

El futuro para el servicio, promete. "Es muy bueno ver siempre la película y no sólo la foto, ver el progreso y los desafíos que se vienen. En el futuro nosotros pensamos continuar", anticipó Lozzi.

"Ya tenemos quinta o sexta camada de fellowship, médicos que ya estaban formados y vienen a hacer un perfeccionamiento o aprender las primeras armas o incorporación de destreza en el área endoscópica. O sea, vienen a hacer la formación. Docencia, investigación y asistencia: tratamos de cumplir ese precepto que tiene muchísimo que ver con la calidad. Nos vemos en el futuro tratando de aprender permanentemente, capitalizar nuestra experiencia y a su vez enseñar", agregó.

Por su parte, dijo que el objetivo es siempre incorporar la última tecnología: "Hay avances en cuanto a la endoscopía de magnificación, cromoscopía electrónica, eso permite detectar lesiones cada vez más pequeñas en todo el tubo digestivo, encontrar pólipos en el colon, que sabemos que en nuestro país y en todo Occidente es un tema muy prevalente, porque es la segunda causa de muerte por cáncer".

Además de Rubén Lozzi, el equipo de Gastroenterología de la Clínica Colón está integrada por los doctores Roberto Higa, Héctor Román, Fernando Moreno, Martín Pastorino, Mauricio Arco, Delfina Bellini y Diego Miconi.