El sorpresivo mensaje del presidente Milei por el fallecimiento de Menotti: "Sería un necio"

La muerte de César Luis Menotti cala hondo este domingo en el mundo del fútbol, Argentina y el mundo entero. Su partida motivó la despedida y reconocimiento de propios y también de detractores, entre ellos, el presidente Javier Milei.

El referente de La Libertad Avanza escribió en X minutos después de conocerse la noticia: “QEPD. Profundo dolor por la partida del líder de un grupo que le ha dado una de las más grandes alegrías al país. Si bien yo adhiero a otra escuela, sería propio de un necio negar el aporte de César Luis Menotti. Adiós Flaco...”

El mensaje no pasó desapercibido. El dirigente de ultraderecha se había declarado en numerosas oportunidades fanático de Carlos Salvador Bilardo, mientras que el entrenador campeón del mundo en Argentina 1978 también se había expresado en las antípodas de las ideas de Milei.

"Para mí Milei es un espanto. Es una irrespetuosidad cultural a la política. El voto en blanco nunca sirvió para nada. Así como aparecen estos mamarrachos, que para mí es el único con el que me ha tocado convivir, jamás he visto algo semejante en la política ni en ningún otro lugar. Cuando se parte desde la falta de respeto yo no lo soporto. Esto de hacerse el guapo en los micrófonos... es algo insólito. No se resuelve votando en blanco. Se resuelve desde la búsqueda de gente que tenga proyectos, más allá de la ideología. Lo único que no se puede soportar es el espanto", había manifestado en la antesala del balotaje que enfrentó a Sergio Massa con Milei.

El exentrenador de la Selección argentina, campeón del mundo en 1978, falleció este domingo a los 85 años. La notifica fue confirmada por la AFA a través de sus redes sociales.

Los mensajes de despedida a Menotti en el arco político

El exministro de Seguridad de Alberto Fernández, Aníbal Fernández, destacó por su parte: “Fue el primer DT campeón del mundo y fue vital para el nacimiento de la Scaloneta. El Flaco, tras una notable carrera como futbolista, plantó bandera para que la Selección se ubicara como la prioridad”.

“Profundo pesar por el fallecimiento de César Luis Menotti, leyenda del fútbol que nos sacó campeón del mundo dejando un legado imborrable. Mis condolencias a su familia y seres queridos. Descansá en paz, flaco”, sumó el diputado nacional del Pro por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo.

“El Flaco no solo le dio el primer título mundial al fútbol argentino, sino que marcó una nueva era, dándole prestigio y organización, transformando el deporte que nos apasiona. Lamento su desaparición física, saludo a su familia y amigos y lo despido con un gracias”, coronó el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.