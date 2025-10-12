Aldosivi le gana 1-0 a Huracán en el arranque del partido correspondiente a la 12 del Torneo Clausura de La Liga Profesional de Fútbol.

Un arranque de partido frenético en los primeros 15 minutos. La primera clara del partido fue para el local que en los pies de Martín García que remató desde afuera del área y obligó a que Meza la tire al córner.

El tiro de esquina lo desaprovechó el equipo de Farré y la visita tuvo un contragolpe muy peligroso: fue cinco contra dos, Miljevic abrió al sector derecho, le llegó a Cabral que remató y la pelota pegó en el palo y afortunadamente Moya despejó al lateral.

A los 16 llegó el primer tanto de la tarde. Tiago Serrago le metió un gran pase en profundidad a De La Vega que le ganó la espalda a Guidara y se fue mano a mano contra Meza, el atacante no fue egoísta y cedió al medio la pelota para que Guzmán la empuje y ponga 1-0 arriba al "Tiburón".

Luego del gol, el local se agrandó y tuvo dos jugadas peligrosas desde afuera del área. En primera instancia Giani remató y obligó que Meza nuevamente se luzca para evitar el segundo de la tarde. Mientras que la siguiente fue de De La Vega, Guzmán lo asistió y el atacante remató fuerte al primer palo pero la pelota se fue por encima del travesaño.