Boca recibió una sanción para el partido ante Tigre: qué pasó

Los hinchas que usaron el disfraz del "Fantasma de la B" y fueron identificados recibirán derecho de admisión por un año.

El Comité de Seguridad en el Fútbol determinó que el próximo encuentro de Boca Juniors en La Bombonera se disputará sin la presencia de banderas en ninguna de las tribunas del estadio.

Según se informó, la medida fue tomada a raíz de los incidentes ocurridos un día después del Superclásico, cuando los bomberos debieron intervenir en la segunda bandeja por un foco de incendio que puso en riesgo parte de la instalación. De acuerdo con los profesionales, el siniestro fue provocado por la acumulación de papeles utilizados en el recibimiento del equipo, antes del comienzo del partido. La hipótesis indica que una persona habría arrojado —de manera involuntaria— un cigarrillo encendido que desató las llamas, generando una situación que podría haber tenido consecuencias más graves de no ser detectada a tiempo. Los peritajes confirmaron que no hubo daños estructurales, aunque se reforzaron las medidas de control para futuros encuentros.

Por fortuna, la rápida intervención del personal evitó que la situación pasara a mayores y que se produjera un incendio incontrolable dentro de La Bombonera. Aun así, el episodio encendió las alarmas dentro del club y de los organismos de seguridad, que evaluarán nuevas disposiciones para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse en los próximos partidos. Además, sancionarán a los hinchas que usaron el disfraz del "fantasma de la B".

Hasta el momento, la dirigencia de Boca Juniors no realizó declaraciones oficiales sobre la decisión adoptada por el Comité de Seguridad. Sin embargo, puertas adentro, la medida generó sorpresa y cierta preocupación por el impacto que podría tener en la relación con los hinchas. En el club entienden que deberán cumplir con las disposiciones vigentes y aguardan una reunión con las autoridades para conocer en detalle los alcances de la restricción y las condiciones para su eventual levantamiento.

