Prepará la reposera y el protector solar: qué dice el pronóstico para este jueves en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Después de un miércoles de primavera total, con temperaturas que superaron los 23 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció el organismo, se espera un aumento de la temperatura y sol a pleno.

Por la madrugada se espera un cielo ligeramente nublado y una temperatura de alrededor de 10 grados. El viento soplará desde el noroeste a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se despejará por completo y habrá un aumento de temperatura que llegaría a los 18 grados. El viento rotará hacia el oeste pero mantendrá su velocidad.

Hacia la tarde se espera un cielo algo nublado con una temperatura máxima de 24 grados. Por su parte, el viento llegará desde el sector este entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para la noche el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura de alrededor de 16 grados. Por su parte, el viento rotará nuevamente hacia el noroeste a la misma velocidad.