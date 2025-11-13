Es uno de los preferidos de los hinchas, Gallardo lo dejó afuera del superclásico y River lo blindó por 100 millones de dólares

El mediocampista ofensivo Santiago Lencina firmó la renovación de su contrato profesional con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2028. En la fotografía de la publicación de la cuenta oficial del “Millonario”, el juvenil de tan solo 20 años se mostró con una sonrisa de oreja a oreja, al igual que el presidente de la institución deportiva, Stéfano Di Carlo.

Además, con la firma de la extensión, la joven promesa riverplatense quedó blindado con una cláusula de rescisión multimillonaria, similar a las que poseen grandes figuras del fútbol internacional: 100 millones de dólares.

Con esta renovación, River continúa con su política de asegurar el futuro de sus principales talentos surgidos de las divisiones inferiores. Lencina, que se destaca por su técnica, su visión de juego y su capacidad para asociarse en ataque, es considerado una de las grandes apuestas a mediano plazo dentro del proyecto futbolístico encabezado por Marcelo Daniel Gallardo. El club busca así garantizar la continuidad de un jugador con proyección tanto en el plano local como internacional, y blindarlo ante el interés de equipos del exterior.

En los últimos años, el “Millonario” se ha caracterizado por asegurar a sus jóvenes figuras con contratos largos y cláusulas elevadas, una estrategia que combina respaldo deportivo y resguardo económico. Casos recientes como los de Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Agustín Ruberto y el balcarceño Bautista Dadín, marcan un camino similar al de Lencina, quien ahora se suma a la lista de promesas con proyección internacional.

