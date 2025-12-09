Argentina se digitaliza: así cambian las formas de ver, leer y escuchar

La forma en que los argentinos consumen cultura y se informan ha cambiado para siempre. La televisión abierta y la radio ya no son los reyes indiscutidos del hogar; ahora, el smartphone se ha coronado como el centro del universo digital.

Y es que la expansión del acceso a internet y la masificación de los móviles han redefinido los hábitos de consumo a un nivel nunca imaginado. Ahora se abre un mundo de posibilidades que antes no entraban en nuestra imaginación. Pero no solo eso. Tantas posibilidades traen consigo desafíos que no podemos obviar.

La expansión del acceso digital

El avance tecnológico en Argentina ha sido notable. El crecimiento en la adopción de dispositivos móviles y una mejor conectividad con herramientas tan seguras como CyberGhost VPN para privatizar la actividad online han sido motores de este cambio.

Sin embargo, este progreso no ha sido uniforme. Persisten importantes diferencias entre las grandes ciudades y las zonas rurales, así como entre distintas franjas de edad y niveles socioeconómicos. Mientras en los centros urbanos el acceso a internet de alta velocidad es una realidad cotidiana, muchas áreas del país aún luchan con una conexión limitada.

Y por si fuera poco, la brecha digital se hace evidente en la disparidad de habilidades tecnológicas en la educación.

Cómo cambiaron los hábitos de consumo en formato digital

Los medios tradicionales han cedido terreno frente al auge de las plataformas de streaming. Hoy, los argentinos eligen qué ver y cuándo verlo. Hay series y películas en servicios como Netflix, pero también videos cortos en TikTok o YouTube. Lo mismo ocurre con la música: Spotify es la reina, pero también encontramos otras plataformas similares. En definitiva, todas ellas han transformado la radio en una experiencia personalizada.

Pero es que además, la lectura también se ha digitalizado. Ya no solo se leen libros en formato ebook, sino que el consumo de noticias, artículos y contenido especializado se ha trasladado a portales web y redes sociales, donde la inmediatez es la norma.

El smartphone se ha convertido en el epicentro de todo este ecosistema de entretenimiento e información, con su acceso constante a internet.

Tecnología y transformación de la vida cotidiana

La digitalización va mucho más allá del entretenimiento, de eso no hay duda. Y tanto es así que ya ha redefinido la manera en que nos comunicamos. En este sentido, la mensajería instantánea y las videollamadas son las grandes protagonistas.

Pero hay más. También ha consolidado el teletrabajo, por ejemplo, y la educación a distancia. Se tratan de modalidades viables que permiten una flexibilidad que antes era inimaginable.

La posibilidad de realizar trámites online, como gestiones bancarias o consultas médicas, ha simplificado nuestro día a día y mucho. La tecnología ha impulsado nuevos estilos de vida. También ha transformado la dinámica del hogar e incluso la forma en que interactuamos con el espacio público.

Retos y desafíos de la digitalización

Porque sí, no hay duda de que los avances están ahí, pero eso no quita que la digitalización en Argentina enfrente ahora mismo desafíos cruciales.

De hecho, la brecha digital sigue siendo una barrera importante. Por ejemplo, sigue generando desigualdades en el acceso a oportunidades laborales, educativas y de salud.

Las limitaciones de infraestructura en varias regiones del país impiden que una parte de la población pueda disfrutar plenamente de los beneficios de la era digital.

Además, esta transformación trae consigo riesgos de seguridad. A partir de ahora, tener conocimiento sobre la protección de datos personales y la ciberdelincuencia es clave.

Para lograr una inclusión real y sostenible, es fundamental que se implementen políticas públicas efectivas y se promueva la educación digital en todos los niveles de la sociedad.