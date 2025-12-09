Alerta por productos truchos: Anmat prohíbe una marca de limpiadores por un caso que nació en Mar del Plata
La agencia sanitaria nacional ordenó retirar del mercado todos los productos tras confirmar que se vendían sin registro y sin autorización. La denuncia inicial surgió en Mar del Plata, donde se detectaron los primeros lotes irregulares.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una disposición que encendió las alarmas en todo el país: prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los productos de limpieza y desengrasantes de la marca Marclean, luego de detectar que se vendían sin los registros obligatorios.
El caso que detonó la investigación tuvo origen en Mar del Plata, donde comenzaron las denuncias por la presencia de estos artículos en comercios y plataformas digitales, en el marco de actuaciones llevadas adelante por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.
La resolución indica que los productos no cuentan con inscripción en el Registro Nacional de Domisanitarios, lo que impide verificar su calidad, su formulación y las condiciones de fabricación. Durante la investigación también se comprobó que la empresa que figuraba como responsable no completó el trámite de habilitación ante el organismo nacional.
La medida alcanza a todos los lotes que se encuentran en circulación en el país, tanto en negocios físicos como en tiendas online. Las autoridades fueron notificadas para fiscalizar la aplicación de la prohibición y retirar los productos que sigan a la venta.
El objetivo oficial es prevenir riesgos para usuarios y consumidores, ya que la falta de registros impide garantizar la trazabilidad y seguridad de los artículos. Según el organismo, la decisión busca evitar que sigan en el mercado productos cuya elaboración no cumple la normativa vigente.
Leé también
Temas
Lo más
leído