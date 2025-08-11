Vuelven las copas: cuándo y contra quién juegan los equipos argentinos

Después de un largo receso, laCopa Libertadores y la Copa Sudamericana darán inicio esta semana a la fase de eliminación directa camino a la consagración. Nueve equipos argentinos, en total, serán parte de la competencia en los dos torneos. Las idas de octavos de final se desarrollarán entre martes y jueves.

La final de la Copa Libertadores se jugará el 29 de noviembre en el estadio Nacional de Lima (Perú) y la definición de la Sudamericana será una semana antes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Programa de partidos - Copa Libertadores

Martes 12/8

19hs. Fortaleza (Brasil) vs. Vélez Sarsfield

21.30 Peñarol (Uruguay) vs. Racing Club

Miércoles 13/8

19hs. Cerro Porteño (Paraguay) vs. Estudiantes de La Plata

Jueves 14/8

21.30 Libertad (Paraguay) vs. River Plate

Programa de partidos - Copa Sudamericana

Martes 12/8

19hs. Once Caldas (Colombia) vs. Huracán

Miércoles 13/8

21.30 Universidad de Chile (Chile) vs. Independiente

Jueves 14/8

19hs. Atlético Mineiro (Brasil) vs. Godoy Cruz (Mendoza)

21.30 Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Lanús

