Vuelven las copas: cuándo y contra quién juegan los equipos argentinos
Nueve clubes de nuestro país tendrán acción esta semana por Copa Libertadores o Sudamericana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un largo receso, laCopa Libertadores y la Copa Sudamericana darán inicio esta semana a la fase de eliminación directa camino a la consagración. Nueve equipos argentinos, en total, serán parte de la competencia en los dos torneos. Las idas de octavos de final se desarrollarán entre martes y jueves.
La final de la Copa Libertadores se jugará el 29 de noviembre en el estadio Nacional de Lima (Perú) y la definición de la Sudamericana será una semana antes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Programa de partidos - Copa Libertadores
Martes 12/8
19hs. Fortaleza (Brasil) vs. Vélez Sarsfield
21.30 Peñarol (Uruguay) vs. Racing Club
Miércoles 13/8
19hs. Cerro Porteño (Paraguay) vs. Estudiantes de La Plata
Jueves 14/8
21.30 Libertad (Paraguay) vs. River Plate
Programa de partidos - Copa Sudamericana
Martes 12/8
19hs. Once Caldas (Colombia) vs. Huracán
Miércoles 13/8
21.30 Universidad de Chile (Chile) vs. Independiente
Jueves 14/8
19hs. Atlético Mineiro (Brasil) vs. Godoy Cruz (Mendoza)
21.30 Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Lanús
