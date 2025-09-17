Lazeretti: "Es muy trascendente que la Cámara de Diputados haya logrado los dos tercios para rechazar el veto"

En plena movilización, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazeretti, opinó tras el rechazo de la Cámara de Diputados al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y lo destacó como un hecho “trascendente” y un verdadero “punto de inflexión” en la actual gestión de gobierno.

“Me parece que es muy importante lo que ha hecho la Cámara de Diputados. Va contra la soberbia de esta gestión, que cree que se puede llevar todo puesto”, manifestó tras la votación que alcanzó los dos tercios necesarios.

Además, Lazeretti remarcó que ahora será el Senado el que deberá ratificar la decisión y mostraron confianza en que así sucederá. “No tengo duda de que el Senado va a ratificar ambas leyes”, aseguró.

En ese sentido, también destacó el rol de la sociedad civil y las multitudinarias movilizaciones en distintas ciudades del país en defensa de la universidad pública. “Todas estas marchas universitarias donde la sociedad nos ha acompañado son realmente una inmensa alegría y creo que fruto de todo ese esfuerzo hoy la Cámara alcanzó los dos tercios necesarios”, concluyó el rector.