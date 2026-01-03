Otra vez Dibu: el Aston Villa volvió a la victoria con una gran actuación del marplatense

El equipo de los marplatenses se repuso de la derrota ante el Arsenal y volvió a la senda de la victoria con una gran actuación del Dibu nuevamente.

Aston Villa dio un golpe fuerte en la Premier League al imponerse por 3-1 frente al Nottingham Forest en Villa Park, con Dibu Martínez como una de las grandes figuras del encuentro. Con este resultado los "Villanos" escalaron momentaneamente el segundo lugar por detrás del Arsenal.

El arquero marplatense fue titular junto a Emiliano Buendía y resultó determinante para sostener la ventaja en los momentos más delicados del partido, confirmando su enorme presente en el fútbol inglés.

El conjunto de Unai Emery golpeó en los momentos justos y construyó una victoria sólida. Ollie Watkins abrió el marcador a los 46 minutos del primer tiempo, mientras que John McGinn fue protagonista absoluto en el complemento con un doblete a los 49 y 73 minutos. Para el Forest descontó Morgan Gibbs-White a los 61, en el único tramo donde el visitante logró inquietar seriamente al local.

Cuando el partido todavía estaba abierto, Dibu Martínez respondió con jerarquía. El marplatense tuvo al menos tres atajadas clave, dos de ellas en el segundo tiempo, que evitaron el empate del Nottingham Forest y mantuvieron a su equipo siempre por delante en el marcador. En una liga tan exigente como la Premier, su seguridad bajo los tres palos vuelve a marcar diferencias.

Con este triunfo, Aston Villa se ubica segundo en la tabla, a solo tres puntos del líder Arsenal, que jugará más tarde frente al Bournemouth. El presente del equipo de Birmingham invita a soñar en grande y confirma el crecimiento sostenido bajo la conducción de Emery, con una base sólida y figuras que rinden en alto nivel semana tras semana.

En el Nottingham Forest, que atraviesa un momento complicado en el campeonato, fue titular desde el inicio Nicolás Domínguez, uno de los argentinos que intenta sostener a un equipo que hoy se encuentra a cuatro unidades de la zona de descenso. Pese a algunos pasajes interesantes, la visita pagó caro sus desatenciones defensivas.