Argentina no pudo dar el batacazo: cayó frente a Estados Unidos y deberá esperar

El equipo argentino que venía de vencer por 3-0 a España en la jornada de ayer, cayó en la segunda serie del grupo A por 2-1 ante Estados Unidos (que contó con Taylor Fritz N°6 del mundo y Coco Gauff N°3 del mundo).

En primer turno, Sebastián Báez se impuso en tres sets al estadounidense Taylor Fritz, 4-6, 7-5, 6-4 en poco más de dos horas y media de juego para poner 1-0 arriba en el marcador al elenco albiceleste.

Esta victoria sin dudas puede ser una de las mejores de su carrera y post partido el joven de 24 años dijo: “Estoy muy feliz. No puedo pensar en otra cosa que en la felicidad que es para mí, para mi equipo y mi entrenador. Me sentí muy apoyado por la gente hoy, a la que le agradezco. Gracias a cada argentino que vino a alentar, siempre se siente. Vamos Argentina, loco”.

En segundo turno, Solana Sierra, que venía de una gran victoria en la jornada de ayer, no pudo con Coco Gauff y cayó 6-1, 6-1 en poco más de una hora de juego. Con este resultado la serie quedaba 1-1 y todo se definiría en el dobles.

La serie se definió en el dobles, donde la pareja norteamericana compuesta por Gauff y Harrison terminó siendo más que la argentina (Carlé y Andreozzi) y se quedó con la victoria por 6-4, 6-1 en una hora y tres minutos de juego.

De esta manera Argentina cerró su participación en el grupo A de la United Cup 2026 con cuatro victorias de seis partidos disputados. Ahora deberá esperar a mañana que se enfrentan España y Estados Unidos. Sí el equipo europeo se queda con una victoria de los tres partidos que jugarán el equipo albiceleste clasificará como primero a los cuartos de final. Y sino ocurre esto aún tendrá chances de clasificar como uno de los mejores segundos.