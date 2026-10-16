Le fracturaron la clavícula para robarle la moto: un detenido luego de tres allananamientos

La investigación se inició el 10 de octubre tras la denuncia de un joven de 26 años, quien aseguró haber sido agredido por un familiar en la vía pública.

Tres allanamientos en simultáneo por una causa de robo agravado y lesiones graves que ocurrió el sábado pasado derivaron en la detención de un hombre de 29 años acusado del hecho.

La investigación se inició el 10 de octubre tras la denuncia de un joven de 26 años, quien aseguró haber sido agredido por un familiar en la vía pública. Producto del ataque sufrió una fractura de clavícula y le habrían sustraído su motocicleta Honda Falcon NX4.

A partir del análisis de cámaras de seguridad privadas y la recolección de testimonios se reunieron las pruebas necesarias para solicitar las órdenes ante el Juzgado de Garantías N°5.

Los procedimientos se concretaron en tres domicilios: avenida Luro al 6600, Carasa al 5200 y Jujuy al 300. En el primero se logró la detención del principal sospechoso y el secuestro de un Fiat Uno azul y en el tercero un revólver calibre .22 largo con seis municiones.

En el marco de los operativos también se recuperó la motocicleta Honda Falcon NX4 Adventure Spirit negra que había sido denunciada como sustraída.

El fiscal Eduardo Layús de la Oficina de Identificación de Autores dispuso el traslado del detenido de 29 años a la Unidad Penal N°44 de Batán por robo agravado. En cuanto al hombre de 57 años, ordenó notificarlo de la formación de causa y su posterior libertad.