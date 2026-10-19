Con un show de Tiago PZK, inauguraron la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes el acto de apertura de la etapa final de la 35º edición de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollarán en Mar del Plata con la participación de 30.000 deportistas. Fue junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; y al intendente Guillermo Montenegro.

En ese marco, Kicillof destacó: “Estamos muy felices de ver la alegría de los pibes y pibas que llegaron de toda la provincia para participar de esta etapa final de los Juegos Bonaerenses: este año alcanzamos un nuevo récord, con 504 mil inscriptos, un 12% más que el año pasado”. “Esto es el resultado de un enorme esfuerzo de la Provincia y de los municipios, con una inversión muy importante para sostener y ampliar una política pública que promueve el deporte y la cultura”, agregó.

“Mientras el Gobierno nacional abandona el deporte, recorta un 70% los recursos destinados al sector y prácticamente hace desaparecer los Juegos Evita, nosotros seguimos invirtiendo para que cada vez más chicos y chicas puedan participar de estas actividades”, sostuvo el gobernador y añadió: “En un contexto en el que a muchas familias les cuesta cada vez más acceder a propuestas deportivas y culturales, es fundamental que exista un Estado que acompañe y garantice estas oportunidades”.

Tiago PZK recordó sus comienzos en Mar del Plata

Como de costumbre, esta edición tuvo a un artista urbano arriba del escenario para hacer vibrar a las delegaciones de adolescentes. Tiago PZK se presentó en Las Toscas para cantar ante la multitud que se había acercado. Antes de continuar con su show, dedicó unas palabras a la ciudad donde dio sus primeros pasos en la música.

"Mi primera canción la hice acá en Mar del Plata, mi primer videoclip lo hice en Mar del Plata. Crecí acá en Mar del Plata por estas calles vagando”, expresó el artista frente al público reunido en Las Toscas.

El cantante recordó que, al llegar a la ciudad la noche anterior, recorrió sus calles y pensó en cómo era su vida años atrás. “Hace 4 o 5 años yo estaba acá sin un peso, viendo qué pintaba, viendo qué salía y aprendiendo a hacer música”, contó.

Las finales se llevarán a cabo entre el 19 y el 23 de octubre y contarán con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y personas mayores. Con una inversión de $21.000 millones, el evento registró un nuevo récord de inscriptos alcanzando más de 504.000 participantes de 135 municipios.