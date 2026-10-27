Abad: “El suicido de nuestros jóvenes no es un tema ajeno, hay que dejar de esperar a que ocurra”

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, encabezó en el Salón Azul del Senado de la Nación la jornada “Prevención del suicidio en jóvenes en la Provincia de Buenos Aires”, junto al decano de la Facultad de Psicología de la UBA, Jorge A. Biglieri, y los docentes e investigadores Martín Etchevers y Cristian Garay.

La actividad reunió a especialistas, docentes, profesionales de la salud, representantes de organizaciones sociales, legisladores nacionales y provinciales e intendentes bonaerenses, con el objetivo de poner en el centro de la agenda pública una problemática que atraviesa a miles de familias.

“Este no es un tema ajeno ni lejano. Está en las escuelas, en los clubes, en los barrios y en muchas familias que lo atraviesan en silencio. Por eso quisimos traerlo al Congreso y ponerlo en el centro de la agenda pública, con la voz de quienes más saben porque la salud mental de nuestros jovenes no puede seguir esperando”, afirmó Abad.

Durante el encuentro, los especialistas de la Facultad de Psicología de la UBA presentaron datos que reflejan la gravedad de la situación. En Argentina, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes, mientras que entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron 22.249 eventos de conducta suicida al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, con las tasas más altas entre los 15 y los 24 años.

La educación como herramienta de prevención

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el papel que debe cumplir el sistema educativo en la detección temprana de situaciones de riesgo y en la construcción de redes de acompañamiento.

“La escuela tiene que ser parte de esa red. Docentes formados y acompañados pueden detectar a tiempo y derivar a tiempo”, señaló Abad, quien destacó la necesidad de articular políticas entre educación, salud, municipios, clubes y familias.

En ese sentido, el legislador sostuvo que la prevención requiere herramientas concretas, capacitación y protocolos de actuación que permitan acompañar tanto a los jóvenes como a sus entornos. También remarcó la importancia del aporte de la universidad pública y la investigación científica para diseñar políticas basadas en evidencia.

“Las estadísticas marcan la dimensión del tema, pero detrás de cada número hay una historia, una familia y una comunidad. Lo que nos dicen los especialistas es que en la mayoría de los casos hubo señales, y que preguntar y escuchar no empuja a nadie: al contrario, abre una puerta”, expresó.

Abad trazó además un paralelo con la problemática de las apuestas online entre adolescentes y convocó a construir respuestas que trasciendan las diferencias partidarias. “Como pasó con las apuestas online, estos temas nos tienen que involucrar sin distinciones políticas. No podemos seguir reaccionando cuando la tragedia ya ocurrió. Prevenir es llegar antes”.

Los especialistas abordaron los factores de riesgo y protección, las estrategias de intervención clínica, la posvención en instituciones educativas y la responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento de estos casos.

Al cierre, Abad recordó que, a más de diez años de la sanción de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (27.130), el desafío sigue siendo garantizar su implementación efectiva. “El desafío es que la ley llegue a cada territorio, con recursos, equipos y protocolos que funcionen”, afirmó, y agradeció a la Facultad de Psicología de la UBA por poner el conocimiento al servicio de la comunidad.

Participación institucional

Estuvieron presentes las legisladoras nacionales Mercedes Valenzuela y Karina Banfi; los legisladores provinciales Nerina Neumann y Diego Garciarena; el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín; el concejal de General Pueyrredon Ariel Bordaisco; la decana electa de la Facultad de Psicología, Paula Quatrocci; y los intendentes Javier Andres (Adolfo Alsina), Pablo Barrena (Lobería), Román Bouvier (Rojas), José Castro (San Miguel del Monte), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Esteban Reino (Balcarce), Erica Revilla (General Arenales) y Luciano Spinolo (Tres Lomas), además de Walter Caruso.

Dónde pedir ayuda

Línea Nacional de Salud Mental: 0800-999-0091 (gratuita, las 24 horas). Centro de Asistencia al Suicida: 135 (CABA y GBA) o (011) 5275-1135 desde todo el país. Ante una emergencia, llamar al 911.