Yanina Latorre habló del escándalo que involucra a su familia con la reventa de entradas para el partido despedida de Messi

Como en cada encuentro de la Selección, las entradas se agotan en cuestión de minutos y los precios de reventa generan mucha polémica. Por supuesto que el partido despedida de Lionel Messi, que se disputará este martes en el Monumental, no fue la excepción.

En esta oportunidad, el escándalo tomó una nueva dimensión cuando Dora Caamaño, madre de Yanina Latorre, y Maite Arruza, hermana de la conductora, comenzaron a ofrecer desde sus cuentas en redes sociales localidades a valores que superaban ampliamente los establecidos por la AFA. Ante la repercusión que generó esta situación, este lunes la conductora decidió romper el silencio en su ciclo Yanina 107.9.

“Durante dos minutos voy a ser seria porque desde el fin de semana me estoy comiendo un caramelito sin comerla ni beberla. Hace dos días me están cancelando, puteando, insultando a mí, a Diego (Latorre), a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver. Yo soy la misma Yanina que la semana pasada hizo un descargo en contra de la venta ilegal de entradas de AFA o de la reventa como lo quieran llamar”, dijo Latorre en su programa.

“Yo me enteré por redes el fin de semana que desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía ni idea. Voy a ser absolutamente honesta, no voy a defender a nadie, no voy a justificar a nadie pero no me voy a comer el caramelito de lo que yo no hice", sostuvo.

En la misma línea, la conductora indicó que habla sobre el tema porque está recibiendo insultos del público. "Era sábado, estaba en paddle, no le di bola. Cuando salgo a la tarde creció, creció, creció y dije: ‘Esto es una cagada’. Lo que lamento profundamente es que en el medio esté metida mi vieja que tiene 86 años, y mi hermana lo último que tenía que haber hecho, además de no hacer lo que hizo, es meterla a mi mamá porque mi mamá le dio la cuenta de Instagram y mi hermana armó un descalabro”, relató.

Tras aclarar que ya habló con su hermana, la mujer de Diego Latorre advirtió que está muy molesta y dio a entender que el vínculo está quebrado: “Estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana porque no sé si voy a poder y estoy angustiada. Yo no me merecía esto, mi familia tampoco. Si quieren putear a alguien es con ella; la que se mandó todo este moco. Yo sigo pensando que es un papelón, que es una vergüenza, una falta de respeto, pero yo en esta no tengo nada que ver y no puedo responder nada porque no sé. Estoy enojadísima, se lo hice saber. No quiero saber detalles. También quiero aclarar que mi sobrino, que es el hijo de ella, no trabaja en la AFA, no sé el delirio en el que se metieron, no sé qué hicieron”, expresó.

“También estoy enojada con Dora porque no le tendría que haber dado la cuenta de Instagram. Entiendo que no se dio cuenta, que no le entendió, pero hasta acá llego yo y explico algo que me veo en la obligación de hacer porque me está puteando el país y yo no tengo la culpa", dijo.

“Yo soy la misma persona que piensa que vender entradas o revender entradas para un partido, ya sea de Messi, de la Selección, del Mundial, es ilegal. Estoy absolutamente en contra. Imaginate si yo voy a saber lo que hacía mi hermana no me voy a poner a hacer un descargo en la radio la semana pasada. Todos saben cómo pienso, cómo compré las entradas, cómo le conseguí las entradas a Nachito, cómo hice para que mis hijos vayan a ver a la Selección, pero hace días me estoy bancando esto”, concluyó angustiada.