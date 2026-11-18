Este miércoles se llevaron a cabo 136 allanamientos conjuntos y coordinados en 75 localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la “Operación Provincial Protección de las Infancias VIII”. En la ciudad los operativos estuvieron bajo las órdenes de la fiscal Graciela Trill y su ayudante fiscal Emiliano Fortunato.

Se trata de la octava Operación de estas características ejecutada por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Dr. Julio Conte-Grand.

Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

Nueve fiscalías especializadas funcionaron como Nodos en la investigación y detección de los responsables: la Unidad Funcional N.º 8 Descentralizada General Madariaga del Departamento Judicial Dolores; la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Junín; la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza; la Unidad Funcional de Investigación y Juicio N.° 15 y N.° 18 del Departamento Judicial La Plata; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5 junto a la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos conexos a trata de personas, MASI y grooming del Departamento Judicial Morón; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3 del Departamento Judicial de Pergamino; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 8 Descentralizada de Berazategui especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Quilmes y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 13 del Departamento Judicial San Isidro.

Luego de una ardua investigación se llevaron a cabo 136 allanamientos en los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado de la Operación se destaca: de un total de 123 personas identificadas, 119 pertenecen al género masculino, 4 al género femenino, con la particularidad de haberse encontrado 8 menores de edad que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario advertido, osciló entre los 15 y los 77 años.

Respecto de los involucrados, se advirtió que 7 trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que uno pertenece al Servicio Penitenciario Bonaerense. Finalmente, se identificaron 91 menores de edad convivientes con los involucrados y 7 posibles víctimas.

Dentro de los domicilios allanados, se incluye una unidad carcelaria, en donde el investigado se halla privado de la libertad por el delito de abuso sexual infantil agravado por el vínculo.

En cuanto a los elementos incautados, se secuestraron 70 computadoras, 95 dispositivos de almacenamiento, 176 celulares y 2 armas de fuego. A su vez, se realizaron 57 triages y/o visus sobre los elementos digitales secuestrados.