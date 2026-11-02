Mar del Plata vuelve a ser sede de las finales de los Juegos Evita

Del lunes 2 al sábado 7 de noviembre, Mar del Plata volverá a recibir las finales de los Juegos Nacionales Juveniles Evita.

Del lunes 2 al sábado 7 de noviembre, Mar del Plata volverá a recibir las finales de los Juegos Nacionales Juveniles Evita, organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. La competencia reunirá a jóvenes de hasta 17 años, quienes participarán en 31 disciplinas convencionales y 7 adaptadas.

Las actividades se desarrollarán en el Parque Municipal de los Deportes, en los distintos polideportivos de la ciudad y en clubes y espacios locales destinados para la ocasión. Los deportistas marplatenses que superaron las instancias clasificatorias provinciales integrarán la delegación de Buenos Aires.

En esta edición 2026, habrá 101 atletas marplatenses que formarán parte de la delegación de la Provincia de Buenos Aires, los cuales participarán en las siguientes disciplinas: Atletismo, Vóley, Tenis de Mesa, Rugby 7, Básquet 3 Vs. 3, Vóley Playa, Gimnasia Artística, Futsal, Natación Adaptada, Atletismo Adaptado, Goalball y Boccia.

Los Juegos Evita promueven el desarrollo deportivo, la inclusión y el intercambio cultural entre jóvenes de todo el país. Además, constituyen una oportunidad para la detección de nuevos talentos con proyección hacia el alto rendimiento y las competencias internacionales.