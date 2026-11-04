Edicto Expreso Brio SRL
EXPRESO BRÍO SRL – CONCURSO PREVENTIVO
Por Redacción 0223
PARA 0223
Se hace saber que, con fecha 27 de julio de 2026, EXPRESO BRÍO SRL solicitó la apertura de su concurso preventivo, cuya apertura fue ordenada mediante auto N° 521, de fecha 27 de agosto de 2026, en los autos caratulados “EXPRESO BRÍO SRL S/ CONCURSO PREVENTIVO”, CUIJ N° 21-03010664-1, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 9 de la ciudad de Rosario.
En dicho expediente fueron designados como síndicos los contadores Jorge Menegozzi, Víctor Lioni y María Susana Borzatto, con domicilio en calle Paraguay 777, piso 9, de la ciudad de Rosario. Teléfono: 3414213442. Los profesionales ya aceptaron los cargos para los que fueron designados. El horario de atención es de lunes a viernes, en días hábiles judiciales, de 9 a 15.
Asimismo, se informa que, mediante resolución N° 556, de fecha 9 de septiembre de 2026, se establecieron los siguientes plazos:
1) Verificación de créditos: el 17 de noviembre de 2026 será la fecha límite para que los acreedores presenten ante la sindicatura los pedidos de verificación de sus créditos y los títulos correspondientes.
Los pedidos deberán enviarse al correo electrónico sindicatura.ebrio@gmail.com. En el asunto se deberá consignar: “VERIFICACIÓN – [nombre del acreedor] – Concurso de Expreso Brío S.R.L”.
La presentación deberá estar debidamente suscripta y acompañada, en archivos separados, por la documentación respaldatoria, la acreditación de la personería invocada —cuando corresponda— y la constancia de pago del arancel previsto en el artículo 32 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ).
El arancel equivale al 10% del salario mínimo, vital y móvil y deberá abonarse mediante transferencia al CBU N° 2850332340096181408298, del Banco Macro SA, correspondiente a la cuenta de titularidad de Víctor Alberto Lioni, CUIT N° 20-08444735-9.
Quedan exceptuados del pago los créditos de causa laboral y aquellos cuyo monto resulte inferior al equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles, sin necesidad de declaración judicial (artículo 32 de la LCQ).
La solicitud deberá contener:
Nombre completo o denominación social del acreedor; CUIT o CUIL y, cuando corresponda, DNI.
Domicilio real o social y domicilio constituido a todos los efectos del concurso, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto.
Monto, causa y privilegio pretendidos, con indicación de las garantías invocadas y la liquidación correspondiente.
Detalle individualizado de los documentos acompañados.
Domicilio físico donde se conservan los originales.
Datos y documentación que acrediten la representación invocada, en caso de corresponder.
También deberá incluirse la siguiente declaración jurada: “Declaro bajo juramento que la información suministrada es veraz y que los archivos digitales acompañados constituyen reproducciones completas y fieles de sus respectivos originales, los que conservo bajo mi guarda en el domicilio indicado y pondré a disposición de la sindicatura o del tribunal cuando me sean requeridos”.
Antes de su digitalización, la documentación deberá estar ordenada, foliada e inicialada o firmada por el solicitante, con indicación de la fecha.
Cuando se acompañen títulos circulatorios o cartulares, como cheques o pagarés, el acreedor deberá insertar en el instrumento original, antes de escanearlo, la siguiente leyenda: “Presentado a verificación no presencial en los autos ‘EXPRESO BRÍO SRL S/ CONCURSO PREVENTIVO’ - CUIJ N° 21-03010664-1 (403/2026), con fecha […]”.
Los títulos deberán digitalizarse íntegramente, tanto por el anverso como por el reverso. La documentación deberá escanearse en formato PDF, con una resolución que permita su lectura clara e íntegra. Cada archivo no podrá superar los 3 MB.
Si fuera necesario dividir la documentación, los archivos deberán identificarse correlativamente de la siguiente manera: “VERIFICACIÓN – [nombre del acreedor] – Concurso de Expreso Brío S.R.L. – PARTE 1”, “VERIFICACIÓN – [nombre del acreedor] – Concurso de Expreso Brío S.R.L. – PARTE 2”, y así sucesivamente.
2) Informes individuales: el 5 de febrero de 2027 será la fecha límite para la presentación de los informes individuales previstos en el artículo 35 de la LCQ.
3) Informe general: el 29 de marzo de 2027 será la fecha límite para la presentación del informe general previsto en el artículo 39 de la LCQ.
4) Audiencia informativa: se fijó para el 16 de septiembre de 2027, a las 9, la celebración de la audiencia informativa prevista por los artículos 14, inciso 10, y 45 de la LCQ.
5) Período de exclusividad: el 23 de septiembre de 2027 vencerá el período de exclusividad.
Todo ello ha sido ordenado en autos.
Secretaría, Rosario, 18 de septiembre de 2026.
FIRMADO: DRA. VERÓNICA A. ACINELLI (SECRETARIA).
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