Los ataron y golpearon durante una entradera en Chapadmalal

El imputado por el robo agravado cometido en poblado y en banda y por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional.

Una investigación por un robo agravado bajo la modalidad de entradera ocurrido el pasado 23 de septiembre en una vivienda del barrio Chapadmalal derivó en la realización de un par de allanamientos donde aprehendieron a un hombre de 35 años, identificaron a una mujer de la misma edad y el secuestro de armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y un automóvil.

El hecho investigado tuvo lugar cuando varios sujetos encapuchados ingresaron a una propiedad ubicada en inmediaciones de las calles 501 y 585, sorprendieron a uno de los ocupantes, lo redujeron, ataron y amenazaron para exigirle dinero.

Cuando otro de los moradores regresó al domicilio, fue interceptado por los delincuentes y golpeado en el rostro y cuerpo antes de escapar con una mochila, dinero en moneda extranjera y distintos efectos personales.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial, que incluyeron el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad privadas y municipales de Mar del Plata y Miramar, se logró reunir elementos que permitieron establecer la presunta participación de un sospechoso y solicitar órdenes de allanamiento.

Tras el aval de la Jueza de Garantías Rosa Frende se allanó un inmueble en calle 48 al 600 en Miramar y en Diagonal Dupuy al 1400, donde se secuestró un automóvil Volkswagen Bora TDI azul, tres celulares, un disco rígido externo y un importante arsenal.

Entre los elementos incautados se encuentran un revólver Colt calibre .38, una pistola calibre .22, una pistola Bersa Thunder calibre nueve milímetros, tres cargadores, nueve municiones calibre 7.62, diecisiete proyectiles calibre nueve milímetros -cinco de ellos de punta hueca— y 357 municiones calibre .22, además de una funda interna para arma de fuego.

El imputado por el robo agravado cometido en poblado y en banda y por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional deberá declarar en las próximas horas ante el fiscal Mariano Moyano.