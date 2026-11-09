Del presencial al online: la evolución del poker en Mar del Plata

Mar del Plata suele pensarse en clave de verano, con la rambla llena y la peatonal a pleno. Pero hay actividades que no entienden de calendario, y el poker es una de ellas. En la ciudad hay mesas presenciales que se arman todo el año, con jugadores que conocen el juego desde hace tiempo y otros que se suman de a poco.

Lo que cambió es la frecuencia con que se puede jugar hoy en día y la posibilidad de ampliar la variedad de modalidades y el campo de adversarios. Ya no es necesario depender de un punto físico de encuentro, o de un evento en particular, porque buena parte de la práctica pasó de la sala o el torneo presencial a la pantalla.

Practicar poker las 4 estaciones

En Mar del Plata los juegos de mesa forman parte de la rutina desde hace mucho. El truco en la mesa de un café, el dominó entre vecinos y las partidas de cartas con amigos son escenas habituales en cualquier época del año. La costumbre de jugar con otros, cara a cara, no depende del turismo y es la que sostiene la actividad cuando la ciudad baja el ritmo.

El poker también forma parte de ese hábito, acompañando a la ciudad durante todo el año, en mesas entre conocidos y en torneos presenciales que no dependen de la temporada.

Muchos jugadores locales ya conocen sus reglas y sus formatos, y se juntan con regularidad para practicar. De hecho, Mar del Plata ha dado grandes nombres al juego practicado como deporte, con jugadores como Franco Spitale disputando eventos internacionales, representando al país y a la ciudad.

Durante años, practicar poker con regularidad dependía de poder coordinar horarios, reunir suficiente gente y trasladarse hasta el lugar de la partida. Organizar un evento en una ciudad tan extensa, cuya vida cotidiana depende bastante de la estacionalidad, no siempre es sencillo, y sin embargo, el poker en Mar del Plata tiene espacios de encuentro regulares.

Con la expansión de la conectividad y de las plataformas especializadas, la práctica sumó una segunda vía. Hoy else reparte entre la mesa presencial y la virtual, y un mismo jugador puede pasar de una a otra con total simpleza.

Cómo se juega una mano de poker

Buena parte de los jugadores marplatenses ya conoce el juego de memoria. La modalidad más extendida es el Texas Hold'em. Cada jugador recibe dos cartas propias y, a lo largo de la mano, se revelan cinco cartas comunitarias en tres etapas, el flop, el turn y el river. Entre una etapa y otra, cada jugador decide si pasa, iguala o sube, y gana la mano quien arma la mejor combinación de cinco cartas o quien logra que el resto se retire.

Sobre esa base se arman las dos formas de jugar. Las mesas de cash game permiten sentarse y levantarse cuando se quiere, los torneos avanzan por etapas hasta definir un ganador. Hay torneos de diferentes modalidades, más rápidos o más largos, con recompensas específicas, torneos sin costo de ingreso, torneos que sirven de antesala para otros torneos mayores… y la lista continúa.

Más allá del formato, el poker es un juego de estrategia, de los que requieren planificación y concentración. Esa exigencia lo acerca a disciplinas como el ajedrez, otro de los deportes de mente favoritos de los marplatenses y de los turistas que disfrutan jugar en la peatonal.

Qué cambia cuando la mesa es virtual

La diferencia más visible está en cómo se lee al rival. En una mesa presencial pesan los gestos, las miradas y los silencios, se juega al poker con todo el cuerpo. No solo es importante saber leer al rival, también es imprescindible tener bien ensayada la famosa cara de poker para no revelar información sobre el propio juego con el lenguaje corporal.

En una virtual, en cambio, esa información física desaparece y el foco pasa al ritmo de cada decisión y a los patrones de juego que se repiten mano tras mano. También cambia la comodidad, ya que se puede jugar desde casa y en pantuflas (u ojotas). Las mesas online están disponibles a cualquier hora.

Para quien recién está comenzando, jugar online quita la presión de exponerse en las primeras mesas, y se puede empezar en mesas de práctica con dinero ficticio o aprovechando torneos freeroll, que no tienen costo de inscripción, a la hora que sea más conveniente, sin demasiado protocolo previo.

Por qué el online gana lugar

Jugar online tiene ventajas en cualquier época del año. En verano, cuando la ciudad se llena y moverse lleva más tiempo, la mesa virtual evita traslados y esperas. En los meses más tranquilos, permite sostener la práctica aunque los horarios de cada uno se vuelvan más acotados o dé fiaca salir de casa con frío.

Los avances en la conectividad son parte del trasfondo que hace posible adoptar los juegos de estrategia online con naturalidad. Sin ir más lejos, el Indec registró más de 51 millones de accesos a Internet en el país durante el primer trimestre de 2026, un 3,8% más que un año antes. Gracias a esto, sentarse a una mesa de poker virtual hoy por hoy es cuestión de abrir el navegador del celular o de la computadora, a la hora que convenga.

La mesa presencial conserva su lugar para quienes disfrutan del encuentro cara a cara. El online suma opciones y permite jugar a cualquier hora y desde cualquier lugar, sin depender de la temporada. Los jugadores que recién están familiarizándose con el juego encuentran plataformas accesibles, tutoriales, y eventos económicos para practicar, incluso sin exponer su reputación como jugador.

Por otro lado, los jugadores más habituales aprovechan el online para combinar la práctica con sus encuentros presenciales, ampliar los horizontes enfrentando rivales diferentes, y probar distintos estilos de juego.

Un deporte de mente que se entrena

Como otros deportes de mente, el poker se entrena con constancia, con la versatilidad de poder jugarse por mero divertimento. Lo que hace atractivo al juego es que cada mano exige decidir con información incompleta, y con el tiempo se aprende a esperar el momento justo y a revisar las jugadas propias para entender qué se podría haber hecho distinto.

Hay suspenso, tensión, estrategia y decisión en cada mano. Sea desde el living de casa con amigos, en un torneo presencial multitudinario cerca del mar, o desde el celu donde te encuentres, el poker es accesible siempre.

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