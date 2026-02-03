Hola guapa: quién es la periodista marplatense que estaría en pareja con Luciano Castro

El actor se encuentra disfrutando de sus vacaciones en la ciudad y fue vinculado con una periodista

El "Guapagate" no da tregua. En las últimas horas, tras la confirmación de Griselda Siciliani de la ruptura con Luciano Castro, se filtró que el ex "Valientes" estaría en una relación con la periodista marplatense Juli Roque, que actualmente se desempeña como movilera en "Los profesionales" y estuvo vinculada sentimentalmente con Federico Bal.

“Yo tengo entendido que, en estos últimos días, se estaría viendo con una chica en Mar del Plata, no sé quién, pero no solo una, sino que serían varias las personas con las que él se está viendo”, afirmó el periodista Nacho Rivarola.

“Es un depredador”, dijo Fernanda Iglesias. “A ver si vos tenés lo mismo: es alguien colega tuya”, le dijo Pampito Perelló.

“No, yo tengo una que no es colega, sino que es profesora de pilates que reside en Mar del Plata e, incluso, hace tiempo que viene hablando con ella. Incluso, con respecto a esta mujer, se lo habría visto con ella en la playa”, fue su respuesta.

“A mí me contaron que, el fin de semana, una notera muy linda andaba boqueando con todos sus colegas, que se iba a ver con Castro”, insistió el conductor, y luego le pidió a Wally, el notero, si sabía algo más del rumor de la notera y el actor.

“¿Vos escuchaste ese rumor de que esa notera había dicho que el fin de semana se iba a ver con Luciano Castro? ¿Esto es así?”, quiso saber Pampito. “No me lo contó a mí, fue un rumor y dijimos ‘no me sorprende’”, le respondió el movilero.

“Lo voy a decir, estamos hablando de Juli Roque, la cronista que salió con Fede Bal y está con Flor de la V en ‘Los profesionales’”, reveló Perelló.

“Ella cuenta muchas cosas, yo he estado en un cumpleaños y ella contó que había estado con un jugador de fútbol, le gusta contar”, cerró Pochi.