Vecinos del centro de Mar del Plata, molestos por la basura que dejan los recolectores: "Es desinterés"

Vecinos del centro de Mar del Plata, molestos por la basura que dejan los recolectores.

Los vecinos del centro de Mar del Plata manifestaron su malestar por el estado en el que quedan las veredas y las calles tras el paso de los camiones de recolección de residuos.

Según relataron, no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que se repite con frecuencia: “Lamentablemente es recurrente”. Los vecinos explicaron que la basura cae de los camiones y que ellos mismos la pisan con los vehículos al continuar trabajando.

También denunciaron otras irregularidades en la recolección de bolsas en pleno centro marplatense: “Es muy común que levanten los residuos de algunos edificios y de otros no. No siempre son los mismos edificios. No es un problema particular, sino desinterés en general”.

Los vecinos sostienen que la situación no solo genera suciedad en la vía pública, sino también una mala imagen en un sector muy transitado de la ciudad, especialmente en temporada.

Por ese motivo, reclaman mayor cuidado durante la recolección y controles para evitar que los residuos queden esparcidos sobre las veredas y las calles.